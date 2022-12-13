Жители новых регионов РФ смогут обменять украинские документы на российские в Тюмени

Водительские удостоверения российского образца можно получить в тюменском УГИБДД Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут обменять водительские удостоверения украинского образца на российские в тюменском УГИБДД. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Регионы были приняты в состав России на основе результатов референдумов, которые прошли на территориях с 23 по 27 сентября 2022 года.

«Жители новых субъектов РФ могут заменить водительское удостоверение и зарегистрировать транспортные средства в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД в Тюмени. Адрес подразделения: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 63, корпус 1», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции.

В октябре Совет Федерации одобрил законы о ратификации договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Сенаторы проголосовали за вступление новых территорий в РФ единогласно.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Решению об этом предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.