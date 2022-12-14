Врач предупредила об опасности употребления двух атрибутов Нового года

Нутрициолог рассказала о вреде сочетания икры и шампанского

14 декабря 2022 в 23:01 Размер текста - 17 +

Употребление обоих продуктов на голодный желудок негативно влияет на здоровье, заявила Ирина Писарева Фото: Анна Майорова © URA.RU Насыщенность красной икры консервантами и калориями, а также наличие в шампанском углекислого газа не располагает их к совместному употреблению. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Следует выбирать икру, у которой срок годности поменьше, и есть ее сразу. Малый срок годности говорит о небольшом количестве консервантов в продукте. Но икру рекомендуется употреблять не на голодный желудок и в небольших количествах: две-три чайные ложки в день», — цитирует Писареву LIFE . Что касается шампанского, то в данном напитке присутствует определенное количество углекислого газа. В результате чего, опьянение наступает гораздо быстрее. Употребление шампанского на голодный желудок также может негативно повлиять на поджелудочную железу и кишечник, заключила Ирина Писарева. Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала о вреде мандаринов с косточкой. Людям с воспалительными заболеваниями пищеварительного тракта — лучше не употреблять косточки.

Насыщенность красной икры консервантами и калориями, а также наличие в шампанском углекислого газа не располагает их к совместному употреблению. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Следует выбирать икру, у которой срок годности поменьше, и есть ее сразу. Малый срок годности говорит о небольшом количестве консервантов в продукте. Но икру рекомендуется употреблять не на голодный желудок и в небольших количествах: две-три чайные ложки в день», — цитирует Писареву LIFE. Что касается шампанского, то в данном напитке присутствует определенное количество углекислого газа. В результате чего, опьянение наступает гораздо быстрее. Употребление шампанского на голодный желудок также может негативно повлиять на поджелудочную железу и кишечник, заключила Ирина Писарева. Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала о вреде мандаринов с косточкой. Людям с воспалительными заболеваниями пищеварительного тракта — лучше не употреблять косточки.