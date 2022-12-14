Врач предупредила об опасности употребления двух атрибутов Нового года

Нутрициолог рассказала о вреде сочетания икры и шампанского
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Абрау-Дюрсо. Вино и сыр. Екатеринбург, бокалы с шампанским, бокал
Употребление обоих продуктов на голодный желудок негативно влияет на здоровье, заявила Ирина Писарева Фото:

Насыщенность красной икры консервантами и калориями, а также наличие в шампанском углекислого газа не располагает их к совместному употреблению. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

«Следует выбирать икру, у которой срок годности поменьше, и есть ее сразу. Малый срок годности говорит о небольшом количестве консервантов в продукте. Но икру рекомендуется употреблять не на голодный желудок и в небольших количествах: две-три чайные ложки в день», — цитирует Писареву LIFE.

Что касается шампанского, то в данном напитке присутствует определенное количество углекислого газа. В результате чего, опьянение наступает гораздо быстрее. Употребление шампанского на голодный желудок также может негативно повлиять на поджелудочную железу и кишечник, заключила Ирина Писарева.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала о вреде мандаринов с косточкой. Людям с воспалительными заболеваниями пищеварительного тракта — лучше не употреблять косточки.

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Насыщенность красной икры консервантами и калориями, а также наличие в шампанском углекислого газа не располагает их к совместному употреблению. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Следует выбирать икру, у которой срок годности поменьше, и есть ее сразу. Малый срок годности говорит о небольшом количестве консервантов в продукте. Но икру рекомендуется употреблять не на голодный желудок и в небольших количествах: две-три чайные ложки в день», — цитирует Писареву LIFE. Что касается шампанского, то в данном напитке присутствует определенное количество углекислого газа. В результате чего, опьянение наступает гораздо быстрее. Употребление шампанского на голодный желудок также может негативно повлиять на поджелудочную железу и кишечник, заключила Ирина Писарева. Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала о вреде мандаринов с косточкой. Людям с воспалительными заболеваниями пищеварительного тракта — лучше не употреблять косточки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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