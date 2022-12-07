Диетолог рассказала о неожиданной опасности мандаринов с косточкой

Диетолог Глотова: мандарины с косточкой могут спровоцировать пищевые инфекции

08 декабря 2022 в 08:26 Размер текста - 17 +

Мандарины с косточкой не опасны для людей со здоровым пищеварением Фото: Денис Моргунов © URA.RU Косточки в мандаринах могут нанести вред организму с заболеваниями пищеварительного тракта. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова. «Для здорового человека наличие косточек в мандарине вряд ли будет иметь значение. Но при воспалительных заболеваниях пищеварительного тракта: гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь — лучше не употреблять косточки», — отметила эксперт в интервью радио Sputnik. По ее словам, они могут спровоцировать обострение подобных заболеваний. Это связано с тем, что плотная структура косточки раздражает слизистую оболочку. Кроме того Круглова отметила, что в косточках также содержится и органическая кислота. И она может быть токсичной при условии, если человек съедает косточки в большом количестве. При малом же количестве вред организму нанесен не будет. Ранее диетолог Анна Белоусова предупредила о продуктах, опасных для печени. Например, употребление сала приводит к проблемам с печенью. Также сообщалось о том, что распития чая с печеньем во время перекуса приводят к перееданию.

Косточки в мандаринах могут нанести вред организму с заболеваниями пищеварительного тракта. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова. «Для здорового человека наличие косточек в мандарине вряд ли будет иметь значение. Но при воспалительных заболеваниях пищеварительного тракта: гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь — лучше не употреблять косточки», — отметила эксперт в интервью радио Sputnik. По ее словам, они могут спровоцировать обострение подобных заболеваний. Это связано с тем, что плотная структура косточки раздражает слизистую оболочку. Кроме того Круглова отметила, что в косточках также содержится и органическая кислота. И она может быть токсичной при условии, если человек съедает косточки в большом количестве. При малом же количестве вред организму нанесен не будет. Ранее диетолог Анна Белоусова предупредила о продуктах, опасных для печени. Например, употребление сала приводит к проблемам с печенью. Также сообщалось о том, что распития чая с печеньем во время перекуса приводят к перееданию.