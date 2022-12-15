Слуцкий предложил ввести уголовное наказание за русофобию

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Парад Победы на Красной площади в Москве. Москва, слуцкий леонид
Леонид Слуцкий призвал защищать россиян от преследования за рубежом Фото:

В Уголовный кодекс России необходимо ввести положение об ответственности за русофобию. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Необходима законодательная ответственность за русофобию. Вплоть до введения соответствующих положений в Уголовный кодекс РФ», — написал Слуцкий в Telegram.

Кроме того, глава комитета предложил создать единый координационный центр в рамках системы защиты граждан, подвергшихся преследованию за рубежом. «Россиян при выезде за рубеж — особенно в недружественные страны в текущей ситуации — нужно подробно информировать о том, на что способны наши геополитические оппоненты», — дополнил Слуцкий.

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В Уголовный кодекс России необходимо ввести положение об ответственности за русофобию. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Необходима законодательная ответственность за русофобию. Вплоть до введения соответствующих положений в Уголовный кодекс РФ», — написал Слуцкий в Telegram. Кроме того, глава комитета предложил создать единый координационный центр в рамках системы защиты граждан, подвергшихся преследованию за рубежом. «Россиян при выезде за рубеж — особенно в недружественные страны в текущей ситуации — нужно подробно информировать о том, на что способны наши геополитические оппоненты», — дополнил Слуцкий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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