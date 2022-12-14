Экс-чиновник челябинского минстроя получил срок за взятку

15 декабря 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Евгений Ефименко отделался условным сроком Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое Бывшего начальника управления Государственного строительного надзора минстроя Челябинской области Евгения Ефименко 15 декабря осудили за взятку. Как сообщил URA.RU участник заседания, экс-чиновника приговорили к пяти годам лишения свободы условно. «Ефименко приговорили к пяти годам лишения свободы, со штрафом почти в 600 тысяч рублей и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на три года. На основании ч.1 ст. 73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в четыре года», — сообщил URA.RU участник заседания. Ефименкова задержали в начале года. 27 января в министерство пришли силовики и увели экс-чиновника прям с работы. По данным следствия, в августе 2021 года Ефименко получил от предпринимателя из Магнитогорска взятку свыше 380 тысяч рублей в виде скидки на приобретение новой машины в салоне. За это чиновник незаконно выдал заключение о соответствии торгового объекта строительным нормам, хотя по факту они были нарушены. 29 января Ефименков был отправлен в СИЗО, а уже 31 января он признал вину и спустя три недели был отправлен под домашний арест. В апреле дело ушло в суд. В региональном минстрое Ефименко работал с 2007 года.

Бывшего начальника управления Государственного строительного надзора минстроя Челябинской области Евгения Ефименко 15 декабря осудили за взятку. Как сообщил URA.RU участник заседания, экс-чиновника приговорили к пяти годам лишения свободы условно. «Ефименко приговорили к пяти годам лишения свободы, со штрафом почти в 600 тысяч рублей и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на три года. На основании ч.1 ст. 73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в четыре года», — сообщил URA.RU участник заседания. Ефименкова задержали в начале года. 27 января в министерство пришли силовики и увели экс-чиновника прям с работы. По данным следствия, в августе 2021 года Ефименко получил от предпринимателя из Магнитогорска взятку свыше 380 тысяч рублей в виде скидки на приобретение новой машины в салоне. За это чиновник незаконно выдал заключение о соответствии торгового объекта строительным нормам, хотя по факту они были нарушены. 29 января Ефименков был отправлен в СИЗО, а уже 31 января он признал вину и спустя три недели был отправлен под домашний арест. В апреле дело ушло в суд. В региональном минстрое Ефименко работал с 2007 года.