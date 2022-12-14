Полицейскому из ХМАО выплатят компенсацию за незаконное увольнение

15 декабря 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

Дознаватель из Югорска добился компенсации за незаконное увольнение Фото: Владимир Андреев © URA.RU Суд назначил компенсацию дознавателю из ОМВД по городу Югорску (ХМАО) Ярославе Кондратюк из-за незаконного увольнения. Об этом URA.RU рассказал адвокат дознавателя Максим Суманеев. «Прокуратура полностью поддержала Кондратюк, однако органы МВД обжаловали решение о восстановлении ее на работе. В окружном суде ХМАО прошел окончательный судебный процесс, где судья принял решение об увеличении компенсации морального вреда. Первоначальное решение о восстановлении на службе оставлено без изменений», — сказал Суманеев. Он добавил, что Кондратюк получит в качестве компенсации порядка 400 тысяч рублей. Суд также увеличил сумму компенсации, потраченной Кондратюк на услуги адвоката. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что Кондратюк уволили с работы и удержали зарплату. Однако суд признал решение руководства незаконными.

Суд назначил компенсацию дознавателю из ОМВД по городу Югорску (ХМАО) Ярославе Кондратюк из-за незаконного увольнения. Об этом URA.RU рассказал адвокат дознавателя Максим Суманеев. «Прокуратура полностью поддержала Кондратюк, однако органы МВД обжаловали решение о восстановлении ее на работе. В окружном суде ХМАО прошел окончательный судебный процесс, где судья принял решение об увеличении компенсации морального вреда. Первоначальное решение о восстановлении на службе оставлено без изменений», — сказал Суманеев. Он добавил, что Кондратюк получит в качестве компенсации порядка 400 тысяч рублей. Суд также увеличил сумму компенсации, потраченной Кондратюк на услуги адвоката. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что Кондратюк уволили с работы и удержали зарплату. Однако суд признал решение руководства незаконными.