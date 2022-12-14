14 декабря 2022

Полицейскому из ХМАО выплатят компенсацию за незаконное увольнение

© Служба новостей «URA.RU»
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Дознаватель из Югорска добился компенсации за незаконное увольнение Фото:

Суд назначил компенсацию дознавателю из ОМВД по городу Югорску (ХМАО) Ярославе Кондратюк из-за незаконного увольнения. Об этом URA.RU рассказал адвокат дознавателя Максим Суманеев.

«Прокуратура полностью поддержала Кондратюк, однако органы МВД обжаловали решение о восстановлении ее на работе. В окружном суде ХМАО прошел окончательный судебный процесс, где судья принял решение об увеличении компенсации морального вреда. Первоначальное решение о восстановлении на службе оставлено без изменений», — сказал Суманеев.

Он добавил, что Кондратюк получит в качестве компенсации порядка 400 тысяч рублей. Суд также увеличил сумму компенсации, потраченной Кондратюк на услуги адвоката. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Кондратюк уволили с работы и удержали зарплату. Однако суд признал решение руководства незаконными.

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Суд назначил компенсацию дознавателю из ОМВД по городу Югорску (ХМАО) Ярославе Кондратюк из-за незаконного увольнения. Об этом URA.RU рассказал адвокат дознавателя Максим Суманеев. «Прокуратура полностью поддержала Кондратюк, однако органы МВД обжаловали решение о восстановлении ее на работе. В окружном суде ХМАО прошел окончательный судебный процесс, где судья принял решение об увеличении компенсации морального вреда. Первоначальное решение о восстановлении на службе оставлено без изменений», — сказал Суманеев. Он добавил, что Кондратюк получит в качестве компенсации порядка 400 тысяч рублей. Суд также увеличил сумму компенсации, потраченной Кондратюк на услуги адвоката. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что Кондратюк уволили с работы и удержали зарплату. Однако суд признал решение руководства незаконными.
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© Служба новостей «URA.RU»
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