РБК: Apple закроет штаб-квартиру в Москве

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Apple откажется от офиса в Москве, пишет РБК Фото:
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Компания Apple планирует отказаться от офисов в Москве. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники.

«Американская Apple откажется от аренды российского офиса в бизнес-центре „Романов двор“ рядом с Кремлем», — пишет РБК со ссылкой на источники. В издании уточнили, что решение о прекращении аренды было принято компанией после начала в России частичной мобилизации. Источник отметил, что сейчас Apple введет переговоры о расторжении договора с бизнес-центром.

Российские СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что в конце сентября компания вывезла большую часть своих сотрудников за пределы России. По их информации, Apple отправила своих сотрудников в Киргизию, Дубай и Лондон.

URA.RU направило запрос в службу поддержки Apple по вопросу будущей поддержки пользователей. На момент публикации новости ответа не поступило.

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Компания Apple планирует отказаться от офисов в Москве. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники. «Американская Apple откажется от аренды российского офиса в бизнес-центре „Романов двор“ рядом с Кремлем», — пишет РБК со ссылкой на источники. В издании уточнили, что решение о прекращении аренды было принято компанией после начала в России частичной мобилизации. Источник отметил, что сейчас Apple введет переговоры о расторжении договора с бизнес-центром. Российские СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что в конце сентября компания вывезла большую часть своих сотрудников за пределы России. По их информации, Apple отправила своих сотрудников в Киргизию, Дубай и Лондон. URA.RU направило запрос в службу поддержки Apple по вопросу будущей поддержки пользователей. На момент публикации новости ответа не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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