РБК: Apple закроет штаб-квартиру в Москве

Компания Apple планирует отказаться от офисов в Москве. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники.
«Американская Apple откажется от аренды российского офиса в бизнес-центре „Романов двор“ рядом с Кремлем», — пишет РБК со ссылкой на источники. В издании уточнили, что решение о прекращении аренды было принято компанией после начала в России частичной мобилизации. Источник отметил, что сейчас Apple введет переговоры о расторжении договора с бизнес-центром.
Российские СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что в конце сентября компания вывезла большую часть своих сотрудников за пределы России. По их информации, Apple отправила своих сотрудников в Киргизию, Дубай и Лондон.
URA.RU направило запрос в службу поддержки Apple по вопросу будущей поддержки пользователей. На момент публикации новости ответа не поступило.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.