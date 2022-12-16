РБК: Apple закроет штаб-квартиру в Москве

16 декабря 2022 в 10:20 Размер текста - 17 +

Apple откажется от офиса в Москве, пишет РБК Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания Apple планирует отказаться от офисов в Москве. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники. «Американская Apple откажется от аренды российского офиса в бизнес-центре „Романов двор“ рядом с Кремлем», — пишет РБК со ссылкой на источники. В издании уточнили, что решение о прекращении аренды было принято компанией после начала в России частичной мобилизации. Источник отметил, что сейчас Apple введет переговоры о расторжении договора с бизнес-центром. Российские СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что в конце сентября компания вывезла большую часть своих сотрудников за пределы России. По их информации, Apple отправила своих сотрудников в Киргизию, Дубай и Лондон. URA.RU направило запрос в службу поддержки Apple по вопросу будущей поддержки пользователей. На момент публикации новости ответа не поступило.

Компания Apple планирует отказаться от офисов в Москве. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники. «Американская Apple откажется от аренды российского офиса в бизнес-центре „Романов двор“ рядом с Кремлем», — пишет РБК со ссылкой на источники. В издании уточнили, что решение о прекращении аренды было принято компанией после начала в России частичной мобилизации. Источник отметил, что сейчас Apple введет переговоры о расторжении договора с бизнес-центром. Российские СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что в конце сентября компания вывезла большую часть своих сотрудников за пределы России. По их информации, Apple отправила своих сотрудников в Киргизию, Дубай и Лондон. URA.RU направило запрос в службу поддержки Apple по вопросу будущей поддержки пользователей. На момент публикации новости ответа не поступило.