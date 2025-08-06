Беларусь начала учения ВВС и ПВО: финальный этап пройдет в России

Министерство обороны Беларуси объявило о начале оперативно-тактических учений с участием войск Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Маневры проходят с 6 по 30 августа под руководством заместителя командующего ВВС и войсками ПВО полковника Михаила Матросова, сообщили в военном ведомстве страны.
«С 6 по 30 августа 2025 года под руководством заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны полковника Михаила Матросова проводится оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.
Учения разбиты на два этапа. На первом этапе белорусские подразделения авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск отработают задачи по противовоздушному прикрытию войск и ключевых объектов, отражению ударов с воздуха и маневру зенитных расчетов. Во второй фазе, которая стартует после передислокации на российский полигон Алшулук, будет проведена активная часть учений с боевой стрельбой.
В ходе маневров военные апробируют новые тактические приемы, а также боевое применение новых и модернизированных образцов вооружения, в том числе в условиях активного радиоэлектронного противодействия и ударов беспилотников. Как подчеркивают в Минобороны Беларуси, главная цель — повышение уровня подготовки командиров и штабов, а также проверка готовности войск к выполнению задач по отражению ударов воздушного противника в условиях современной войны.
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