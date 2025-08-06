Названа дата следующего ПМЭФ

Фонд «Росконгресс»: ПМЭФ-2026 пройдет 3-6 июня
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия
Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия Фото:

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году пройдет с 3 по 6 июня. Об этом рассказали в фонде «Росконгресс».

«Петербургский международный экономический форум состоится 3-6 июня 2026 года», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте «Росконгресса».

Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия, являющаяся одним из ключевых экономических и стратегических партнеров России. Проведение мероприятия будет приурочено к важной дате — столетию со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами.

ПМЭФ-2025 проходил с 18 по 21 июня. В рамках мероприятия были продемонстрированы передовые российские технологические разработки, включая робототехнику и проекты высокоскоростных транспортных систем. Кроме того, состоялись переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с представителями стран Азии, Ближнего Востока, Южной Америки и других регионов мира. По итогам форума было подписано свыше тысячи соглашений на общую сумму, превышающую шесть триллионов рублей. Центральным событием форума стало выступление Путина, в котором он отметил ключевые достижения российской экономики, ее рекорды и стоящие перед ней вызовы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году пройдет с 3 по 6 июня. Об этом рассказали в фонде «Росконгресс». «Петербургский международный экономический форум состоится 3-6 июня 2026 года», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте «Росконгресса». Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия, являющаяся одним из ключевых экономических и стратегических партнеров России. Проведение мероприятия будет приурочено к важной дате — столетию со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами. ПМЭФ-2025 проходил с 18 по 21 июня. В рамках мероприятия были продемонстрированы передовые российские технологические разработки, включая робототехнику и проекты высокоскоростных транспортных систем. Кроме того, состоялись переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с представителями стран Азии, Ближнего Востока, Южной Америки и других регионов мира. По итогам форума было подписано свыше тысячи соглашений на общую сумму, превышающую шесть триллионов рублей. Центральным событием форума стало выступление Путина, в котором он отметил ключевые достижения российской экономики, ее рекорды и стоящие перед ней вызовы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...