Губернатор Махонин предложил взять под контроль властей аттракционы в Пермском крае

Власти решили контролировать техническое состояние аттракционов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Аттракционы в Пермском крае могут взять под контроль госорганов. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение депутатов законодательного собрания края губернатор Дмитрий Махонин. Об этом сообщается в официальном telegram-канале краевого парламента.

«Губернатор Пермского края [Дмитрий Махонин] внес на рассмотрение в законодательное собрание проект закона о государственном контроле за техническим состоянием и эксплуатацией различных аттракционов на территории Прикамья. Сейчас отдельный соответствующий федеральный закон отсутствует. По мнению авторов законопроекта, региональный закон обеспечит полноценный государственный контроль в этой сфере», — поясняет пресс-служба заксобрания Прикамья.

В разные годы в Перми произошло несколько несчастных случаев с посетителями аттракционов. Так, в 2013 году пермячка выпала с трехметровой высоты во время посещения аттракциона Twister Coaster в парке Горького. Врачам не удалось спасти ее жизнь. Два года спустя там же пострадала 11-летняя девочка. Ребенок упал с высоты четырех метров на аттракционе «Тарзанка». В 2022 году прокуратура, проводившая проверку аттракционов в парке отдыха города Краснокамске установила, что все они работали с нарушениями.