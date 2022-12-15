Синоптики ХМАО предупредили о резком перепаде температур на выходных

В ХМАО после тридцатиградусных морозов придет резкое потепление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По прогнозу синоптиков в ХМАО на выходных после тридцатиградусных морозов ночью придет резкое потепление до 9-14 градусов ниже нуля. Соответствующий прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

17 декабря днем в большинстве районов небольшой и умеренный снег. Температура воздуха ночью -17,-22 градуса, по восточной половине округа -23,-28 градуса, днем -9,-14 градусов. 18 декабря местами небольшой снег. Температура воздуха ночью -15,-20 градусов, при прояснениях -21,-26 градусов, днем -11,-16 градусов. 19 декабря днем в большинстве районов небольшой и умеренный снег. Температура воздуха ночью -17,-22 градусов, при прояснениях до -27 градусов, днем -11,-16 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске дневная температура на выходных составит в среднем 9-13 градусов ниже нуля. В субботу ожидается небольшой снег и ветер до 15 м/с.

В Сургуте в субботу и воскресенье будет небольшой снег с ветром до 15 м/с. Температура воздуха составит днем минус 11-12 градусов, а ночью будет опускаться до -23 градусов.

В Нижневартовске будет пасмурная погода со снегом в субботу и воскресенье. Дневная температура составит -12…-15 градусов. Ветер порывами до 15 м/с.