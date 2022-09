Полуфиналисты шоу «Новые танцы» на ТНТ станцевали в Перми под Depeche mode. Видео

На шоу пермская команда соревнуется с танцорами разного уровня (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Полуфиналисты популярного шоу «Новые танцы» на ТНТ, пермская команда DS Crew исполнили танец на улице города под песню «Never let me down again» группы Depeche mode. Видео ребята опубликовали на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Шикарно! Ребята спасибо за этот подарок! Как всегда отточено. Как всегда жесты выверены до миллиметра и синхронны по скорости. Ваааау», — отреагировал Алексей Каренин на ролик. «DS crew-крутые, Depeche mode-крутые. Смотреть и слушать-одно удовольствие», — пишет Ксения Дзюба. «Ох уж этот стильный кач… И даже мимика отточена! Это больше, чем восторг! Можно вечно смотреть на вас, ребята! Обожаю!», — оценила ролик Гульнара Минишина. Пермская команда «DS CREW» стала известна в 2021 году, после участия в телешоу «Новые танцы» на ТНТ. Ребята в черных обтягивающих костюмах и солнечных очках запомнились зрителям своим необычным номером под песню «Странные танцы» группы «Технология. В этом году команда снова решила попробовать свои силы в новом сезоне «Танцев». Они прошли в следующий этап со своим стильным танцем под песню Another Day in Paradise Фила Коллинза.

