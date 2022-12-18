В пермской клинике назвали опасные признаки детского кашля

19 декабря 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

ОРВИ — самая частая причина кашля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Одной из наиболее распространенных причин визита детей к врачу является кашель. Но, как отмечают врачи пермской Профессорской клиники, далеко не всегда при кашле ребенка нужно вести в больницу. Однако если кашлю сопутствуют некоторые симптомы, то его нужно показать медикам без промедлений. «Без промедлений следует показать ребенка врачу, если кашель сопровождается такими симптомами как: цианоз (посинение кожи и/или губ); затрудненное дыхание; „лающий“ кашель (повторяющиеся спазмы кашля, сопровождающиеся свистящим вдохом); при подозрении на попадание инородного предмета в дыхательные пути», — говорится на сайте «Профессорской клиники». Так к врачу стоит обратиться, если кашель сопровождается повышенной температурой или длиться уже более двух недель. Если ранее у ребенка были какие-либо заболевания дыхательных путей, то визит к медикам также необходим. В клинике предупреждают, что препараты для лечения кашля, даже продаваемые без рецепта, следует применять с осторожностью. При любых сомнениях лучше посоветоваться с врачом. Наиболее распространенной причиной острого кашля является ОРВИ. Как рассказывало URA.RU, в Пермском крае порог заболеваемости ОРВИ превышен, в регионе введен частичный масочный режим и другие ограничения.

Одной из наиболее распространенных причин визита детей к врачу является кашель. Но, как отмечают врачи пермской Профессорской клиники, далеко не всегда при кашле ребенка нужно вести в больницу. Однако если кашлю сопутствуют некоторые симптомы, то его нужно показать медикам без промедлений. «Без промедлений следует показать ребенка врачу, если кашель сопровождается такими симптомами как: цианоз (посинение кожи и/или губ); затрудненное дыхание; „лающий“ кашель (повторяющиеся спазмы кашля, сопровождающиеся свистящим вдохом); при подозрении на попадание инородного предмета в дыхательные пути», — говорится на сайте «Профессорской клиники». Так к врачу стоит обратиться, если кашель сопровождается повышенной температурой или длиться уже более двух недель. Если ранее у ребенка были какие-либо заболевания дыхательных путей, то визит к медикам также необходим. В клинике предупреждают, что препараты для лечения кашля, даже продаваемые без рецепта, следует применять с осторожностью. При любых сомнениях лучше посоветоваться с врачом. Наиболее распространенной причиной острого кашля является ОРВИ. Как рассказывало URA.RU, в Пермском крае порог заболеваемости ОРВИ превышен, в регионе введен частичный масочный режим и другие ограничения.