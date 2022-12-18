В новом элитном ЖК Перми открылась кофейня

Кофейня расположилась в фойе спортивного клуба WorldClass Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми в новом элитном многофункциональном комплексе «Москва» по адресу ул. Пермская, 33 открылась новая кофейня Silence. Проект развивает бывший управляющий кофейни RoastBerry Дмитрий Саулин. О первых днях работы нового заведения он рассказал в соцсетях проекта.

«Этот день настал. Silence открыла свои двери и приняла своих первых гостей. Пермская, 33, фойе клуба WorldClass. Работаем с 7 до 23 часов по будням и с 9 до 22 — в выходные», — указано в посте.

Дмитрий Саулин отметил, что за первые два дня работы кофейни самым частым был вопрос про меню — будет ли в кофейне представлена еда. В посте владелец заведения написал, что меню будет разработано в январе 2023 года, а сейчас последние ни декабря уйдут на то, чтобы «откатать внутренние нюансы по кофейной и десертной составляющей меню, а также довести до системности все процессы». Сейчас в кофейне можно заказать кофе разных сортов и десерты. Особое внимание кофейня уделяет круассанам.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми откроется заведение «Ланчи / Бранчи». Это место для любителей завтракать в обед.