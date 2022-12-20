В Пермском крае инфляция стала выше, чем в России и Приволжском федеральном округе

Центробанк объяснил рост инфляции в Пермском крае Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пермском крае годовая инфляция в ноябре превысила показатели прошлого года и составила 12,94%. Это выше общероссийского показателя и показателя по Приволжскому федеральному округа (ПФО). Данные приводятся на сайте Центробанка РФ.

«Годовая инфляция в Пермском крае в ноябре повысилась относительно предыдущего месяца на 0,09%, до 12,94%. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу (12,02%) и по России в целом (11,98%), где инфляция в ноябре снизилась», — отмечают в ЦБ.

Рост инфляции спровоцировал потребительский спрос на отдельные виды услуг. В результате повысились темпы прироста цен на туристические услуги, а цены на авиаперелеты вернулись к уровню прошлого года. По данным Центробанка, в большинстве российских регионов годовая инфляция замедлилась. Этому способствовали расширение предложения и снижение издержек производителей продовольствия, а также слабая активность потребителей.