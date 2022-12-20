Инфляция в Пермском крае превысила общероссийский показатель. Фото

В Пермском крае инфляция стала выше, чем в России и Приволжском федеральном округе
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Центробанк объяснил рост инфляции в Пермском крае Фото:

В Пермском крае годовая инфляция в ноябре превысила показатели прошлого года и составила 12,94%. Это выше общероссийского показателя и показателя по Приволжскому федеральному округа (ПФО). Данные приводятся на сайте Центробанка РФ.

«Годовая инфляция в Пермском крае в ноябре повысилась относительно предыдущего месяца на 0,09%, до 12,94%. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу (12,02%) и по России в целом (11,98%), где инфляция в ноябре снизилась», — отмечают в ЦБ.

Рост инфляции спровоцировал потребительский спрос на отдельные виды услуг. В результате повысились темпы прироста цен на туристические услуги, а цены на авиаперелеты вернулись к уровню прошлого года. По данным Центробанка, в большинстве российских регионов годовая инфляция замедлилась. Этому способствовали расширение предложения и снижение издержек производителей продовольствия, а также слабая активность потребителей.

Инфляция в Пермском крае выше, чем в соседних Татарстане и Башкирии
Фото:

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В Пермском крае годовая инфляция в ноябре превысила показатели прошлого года и составила 12,94%. Это выше общероссийского показателя и показателя по Приволжскому федеральному округа (ПФО). Данные приводятся на сайте Центробанка РФ. «Годовая инфляция в Пермском крае в ноябре повысилась относительно предыдущего месяца на 0,09%, до 12,94%. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу (12,02%) и по России в целом (11,98%), где инфляция в ноябре снизилась», — отмечают в ЦБ. Рост инфляции спровоцировал потребительский спрос на отдельные виды услуг. В результате повысились темпы прироста цен на туристические услуги, а цены на авиаперелеты вернулись к уровню прошлого года. По данным Центробанка, в большинстве российских регионов годовая инфляция замедлилась. Этому способствовали расширение предложения и снижение издержек производителей продовольствия, а также слабая активность потребителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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