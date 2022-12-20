Власти в городе ХМАО избавились от дефицита бюджета

Глава Югорска Алексей Харлов: 2022 год планируем завершить без дефицита бюджета

21 декабря 2022 в 01:00 Размер текста - 17 +

В Югорске за счет налогов сократили дефицит бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В сравнении с 2021 годом дефицит бюджета Югорска (ХМАО) сократился. Как сообщил в своем telegram-канале глава города Алексей Харлов, текущий год планируется завершить без долга. «Сообщил депутатам думы города Югорска, что 2022 год мы можем завершить без дефицита бюджета. В этом нам помогла высокая налоговая дисциплина. Для сравнения — в 2021 году дефицит составил 66 млн рублей», — написал мэр. Харлов добавил, что удалось также сократить муниципальный долг: с 239 млн рублей в прошлом году до 210 млн рублей в текущем году. Привлечение кредита из бюджета округа со ставкой 0,1% позволило сэкономить расходы на его обслуживание. «Работа над сокращением долга дает нам возможность сделать еще больше для развития города», — добавил глава. Ранее URA.RU писало, что мэр Нягани Иван Ямашев рассказал об увеличении налоговых и неналоговых доходов в бюджет. При этом, несмотря на рост поступлений, задолженность по оплате налогов некоторых городских предприятий растет.

В сравнении с 2021 годом дефицит бюджета Югорска (ХМАО) сократился. Как сообщил в своем telegram-канале глава города Алексей Харлов, текущий год планируется завершить без долга. «Сообщил депутатам думы города Югорска, что 2022 год мы можем завершить без дефицита бюджета. В этом нам помогла высокая налоговая дисциплина. Для сравнения — в 2021 году дефицит составил 66 млн рублей», — написал мэр. Харлов добавил, что удалось также сократить муниципальный долг: с 239 млн рублей в прошлом году до 210 млн рублей в текущем году. Привлечение кредита из бюджета округа со ставкой 0,1% позволило сэкономить расходы на его обслуживание. «Работа над сокращением долга дает нам возможность сделать еще больше для развития города», — добавил глава. Ранее URA.RU писало, что мэр Нягани Иван Ямашев рассказал об увеличении налоговых и неналоговых доходов в бюджет. При этом, несмотря на рост поступлений, задолженность по оплате налогов некоторых городских предприятий растет.