20 декабря 2022
19 декабря 2022

Власти в городе ХМАО избавились от дефицита бюджета

Глава Югорска Алексей Харлов: 2022 год планируем завершить без дефицита бюджета
© Служба новостей «URA.RU»
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В Югорске за счет налогов сократили дефицит бюджета Фото:

В сравнении с 2021 годом дефицит бюджета Югорска (ХМАО) сократился. Как сообщил в своем telegram-канале глава города Алексей Харлов, текущий год планируется завершить без долга.

«Сообщил депутатам думы города Югорска, что 2022 год мы можем завершить без дефицита бюджета. В этом нам помогла высокая налоговая дисциплина. Для сравнения — в 2021 году дефицит составил 66 млн рублей», — написал мэр.

Харлов добавил, что удалось также сократить муниципальный долг: с 239 млн рублей в прошлом году до 210 млн рублей в текущем году. Привлечение кредита из бюджета округа со ставкой 0,1% позволило сэкономить расходы на его обслуживание. «Работа над сокращением долга дает нам возможность сделать еще больше для развития города», — добавил глава.

Ранее URA.RU писало, что мэр Нягани Иван Ямашев рассказал об увеличении налоговых и неналоговых доходов в бюджет. При этом, несмотря на рост поступлений, задолженность по оплате налогов некоторых городских предприятий растет.

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В сравнении с 2021 годом дефицит бюджета Югорска (ХМАО) сократился. Как сообщил в своем telegram-канале глава города Алексей Харлов, текущий год планируется завершить без долга. «Сообщил депутатам думы города Югорска, что 2022 год мы можем завершить без дефицита бюджета. В этом нам помогла высокая налоговая дисциплина. Для сравнения — в 2021 году дефицит составил 66 млн рублей», — написал мэр. Харлов добавил, что удалось также сократить муниципальный долг: с 239 млн рублей в прошлом году до 210 млн рублей в текущем году. Привлечение кредита из бюджета округа со ставкой 0,1% позволило сэкономить расходы на его обслуживание. «Работа над сокращением долга дает нам возможность сделать еще больше для развития города», — добавил глава. Ранее URA.RU писало, что мэр Нягани Иван Ямашев рассказал об увеличении налоговых и неналоговых доходов в бюджет. При этом, несмотря на рост поступлений, задолженность по оплате налогов некоторых городских предприятий растет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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