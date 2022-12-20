20 декабря 2022

Мэр Магнитогорска обвинил соцсети в фейковых новостях

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Власти не могут найти общий язык с админами местных пабликов Фото:

Социальные сети Магнитогорска (Челябинская область) зачастую распространяют фейки и недостоверную информацию. Об этом 21 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам года, заявил мэр Сергей Бередников.

«Наши социальные сети зачастую разжигают и публикуют негатив и искажают ситуацию. Когда мы читаем про какую-то проблему, то мы пытаемся дать ответ, но администраторы соцсетей блокируют наши комментарии. Вот и думайте сами, кому это выгодно», — заявил мэр.

Бередников отметил, что когда мэрия пытается найти людей, которые на что-то жалуются в соцсетях, оказывается, что зачастую таких людей не существует. А ведь за каждое слово, по мнению главы, надо нести ответственность.

«По этой причине в соцсетях информацию мы черпаем, но не более того. Там нет диалога. Администратор положительные моменты в соцсетях убирает», — добавил мэр.

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Социальные сети Магнитогорска (Челябинская область) зачастую распространяют фейки и недостоверную информацию. Об этом 21 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам года, заявил мэр Сергей Бередников. «Наши социальные сети зачастую разжигают и публикуют негатив и искажают ситуацию. Когда мы читаем про какую-то проблему, то мы пытаемся дать ответ, но администраторы соцсетей блокируют наши комментарии. Вот и думайте сами, кому это выгодно», — заявил мэр. Бередников отметил, что когда мэрия пытается найти людей, которые на что-то жалуются в соцсетях, оказывается, что зачастую таких людей не существует. А ведь за каждое слово, по мнению главы, надо нести ответственность. «По этой причине в соцсетях информацию мы черпаем, но не более того. Там нет диалога. Администратор положительные моменты в соцсетях убирает», — добавил мэр.
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