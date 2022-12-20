Власти Нижневартовска признали дома аварийными без согласия жильцов

Двухэтажки в Нижневартовске признали аварийными без ведома жильцов Фото: Елена Антипина © URA.RU

Власти Нижневартовска (ХМАО) признали аварийными дома в квартале «Прибрежный-3», скандал с расселением которых длится уже три года, не получив согласия собственников. В городском департаменте ЖКХ корреспонденту URA.RU сообщили, что наличие подписей для этого не требуется.

«Решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу, основывается только на результатах, изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование. На основании данных заключений в ходе заседания межведомственной комиссии с участием федеральных структур было принято решение о признании домов по улице Мусы Джалиля аварийными и подлежащими сносу. Наличие подписей собственников жилых помещений не требуется», — уточнили в департаменте.

Депутат думы ХМАО Владимир Зиновьев, который держит на контроле ситуацию с расселением домов на улице Мусы Джалиля, сообщил корреспонденту URA.RU, что считает проведенный осмотр помещений без доступа в квартиры жителей некачественным, а результаты экспертизы — незаконной. «В квартиры, по словам жильцов, никто не заходил, сети никто не проверял. Каким образом были сделаны выводы о целостности несущих конструкций? Жильцам не предоставили акт обследования, они выяснили, что их дома признаны аварийными, только через несколько месяцев, когда кто-то из собственников пытался совершить регистрационные действия», — добавил Зиновьев.

Ранее URA.RU писало, что ОНФ обратился в прокуратуру и Следственный комитет ХМАО с целью оспорить признание аварийными домов в квартале «Прибрежный-3», которые администрация Нижневартовска не может расселить более трех лет. Восемь семей остались зимовать в домах со срезанными батареями и заколоченными окнами в ожидании решения суда.