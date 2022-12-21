Байден: Зеленский готов к диалогу с Путиным

Байден заявил, что Киев готов к переговорам с РФФото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил глава США Джо Байден на совместной пресс-конференции с Зеленским в Белом доме.
«Президент Зеленский, вы дали четко понять, что открыты к достижению… позвольте мне перефразировать. Вы открыты к достижению мира, справедливого мира», — сказал Байден в ходе совместного выступления по итогам состоявшихся в Белом доме переговоров, трансляцию которых вел Youtube-канал «ABC News» Произнося эти слова, он повернулся к Зеленскому и вопросительно посмотрел на него. В ответ на фразу лидера Америки Зеленский кивнул.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США 21 декабря. Он заявил о своем намерении обсудить с американским лидером Джо Байденом сотрудничество двух стран. Когда он прибыл в Белый дом, его встретили Байден и его супруга Джилл Байден.
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Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил глава США Джо Байден на совместной пресс-конференции с Зеленским в Белом доме. «Президент Зеленский, вы дали четко понять, что открыты к достижению… позвольте мне перефразировать. Вы открыты к достижению мира, справедливого мира», — сказал Байден в ходе совместного выступления по итогам состоявшихся в Белом доме переговоров, трансляцию которых вел Youtube-канал «ABC News» Произнося эти слова, он повернулся к Зеленскому и вопросительно посмотрел на него. В ответ на фразу лидера Америки Зеленский кивнул. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США 21 декабря. Он заявил о своем намерении обсудить с американским лидером Джо Байденом сотрудничество двух стран. Когда он прибыл в Белый дом, его встретили Байден и его супруга Джилл Байден.