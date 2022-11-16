Бывшего замруководителя челябинского МКУ оставили в СИЗО

Свою вину Вадим Левченко не признает Фото: Марина Малкова © URA.RU

новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

Челябинский областной суд 17 ноября оставил в силе решение Тракторозаводского районного суда о продлении срока содержания под стражей бывшего замруководителя муниципального казенного учреждения (МКУ) «Городская среда» Вадима Левченко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуру региона.

«Суд отклонил ходатайство адвокатов обвиняемого. Левченко остается под стражей до 27 декабря», — уточнили в пресс-службе.

Левченко проходит по уголовному делу по обвинению в получении взятки в 2 млн рублей. По версии следствия, обвиняемый с февраля 2020 года по август 2021 года получил взятку за непринятие мер по демонтажу нестационарных торговых объектов. При этом обвиняемый действовал в составе организованной группы лиц.

Под стражу обвиняемого заключили 22 июля. И впоследствии суд неоднократно продлевал Левченко меру заключения в СИЗО. Свою вину он признавать отказывается.

Ранее были отправлены в следственный изолятор экс-директор МКУ Александр Грезев и его бывший заместитель Сергей Любимов. Они также обвиняются в получении взяток от представителей ларечного бизнеса, но уже на более крупную сумму — на 5,7 млн рублей.

В рамках этого дела силовики 9 сентября арестовали бывшего вице-мэра Челябинска Петра Конарева. Показания на Конарева дали Грезев и его бывший заместитель Любимов. По версии следствия, в 2019 году Конарев создал ОПГ, в которую вошли руководители челябинского МКУ «Городская среда» Вадим Левченко, Сергей Любимов и Александр Грезев. Группа получала деньги от владельцев незаконных ларьков.

Грезев 27 октября был освобожден из СИЗО. Он заключил досудебное соглашение и за содействие следствию в расследовании ему заменили меру пресечения на домашний арест.