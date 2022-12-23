Из свердловских аптек пропал популярный российский препарат

Из свердловских аптек пропал препарат «Фосфоглив»

«Фосфоглив» назначают при лечении болезней печени Фото: Анна Майорова © URA.RU

Один из самых востребованных препаратов при болезнях печени пропал из свердловских аптек. Речь идет о лекарстве «Фосфоглив». Об этом сообщили читатели URA.RU. Данный препарат помогает справиться с симптомами, которые наиболее часто сопровождают заболевания печени: слабость, тяжесть в правом подреберье, вздутие, дискомфорт и боль в животе.

«„Фосфоглив“ применяют при лечении неалкогольной жировой, алкогольной болезни печени, токсических поражений, в том числе, лекарственной болезни печени. Также препарат может применяться в составе комплексной терапии для лечения вирусных гепатитов и цирроза. В аптеках Свердловской области найти препарат „Фосфоглив“ очень сложно. Многие пациенты вынуждены заказывать „Фосфоглив“ в крупных городах страны, например, в Москве или Санкт-Петербурге», — делятся читатели агентства.

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина (фамилию просила не указывать) заявила, что на фармрынке России есть препараты с похожим действием. «Фосфоглив» является препаратом для лечения печени. В аптеках страны можно найти препараты с похожим действием. Единственное, нужно обратиться к своему лечащему врачу. Я уверена, что медик подбреет оптимальный вариант замены», — отметила она.

Редакция агентства направила запрос в региональный Росздравнадзор. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в аптеках Свердловской области отсутствует препарат «Гикамтин». Его назначают пациентам с онкологией. Также читатели агентства заметили, что в дефиците противовирусный препарат «Деринат».