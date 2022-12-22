22 декабря 2022

При выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Пермского края

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво, погибщий
Погибшему военному было 27 лет Фото:

Администрация Карагайского округа Пермского края сообщает о гибели при выполнении боевого задания военнослужащего, уроженца территории Василия Семенова. Сообщение об этом размещено в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«При выполнении боевого задания погиб наш земляк Семенов Василий Александрович. Погиб, как герой, до последней минуты оставаясь верным военной присяге», — пишет мэрия в группе. Военнослужащему было 27 лет.

Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Цель спецоперации — защита жителей Донбасса.

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Администрация Карагайского округа Пермского края сообщает о гибели при выполнении боевого задания военнослужащего, уроженца территории Василия Семенова. Сообщение об этом размещено в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». «При выполнении боевого задания погиб наш земляк Семенов Василий Александрович. Погиб, как герой, до последней минуты оставаясь верным военной присяге», — пишет мэрия в группе. Военнослужащему было 27 лет. Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Цель спецоперации — защита жителей Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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