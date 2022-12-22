При выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Пермского края

Погибшему военному было 27 лет
Администрация Карагайского округа Пермского края сообщает о гибели при выполнении боевого задания военнослужащего, уроженца территории Василия Семенова. Сообщение об этом размещено в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».
«При выполнении боевого задания погиб наш земляк Семенов Василий Александрович. Погиб, как герой, до последней минуты оставаясь верным военной присяге», — пишет мэрия в группе. Военнослужащему было 27 лет.
Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Цель спецоперации — защита жителей Донбасса.
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