23 декабря 2022

В Челябинске на мусорке нашли цинковый гроб

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Мусорные баки. Раздельный сбор мусора. Челябинск, мусорные баки, раздельный сбор мусора, мусорка
Страшную находку обнаружили на мусорке в Ленинском районе Фото:

В Челябинске на контейнерной площадке нашли цинковый гроб. Страшную находку обнаружил школьник, когда выносил мусор.

«Сначала мы ему не поверили, а потом сходили, сами увидели. Гроб вскрытый», — рассказали родители школьника изданию «74.ру».

Гроб нашли на контейнерной площадке у дома на улице Гагарина. Ритуальных служб рядом нет. На улице Шота Руставели, в одном квартале от места, где найден гроб, находится морг.

Издание обратилось за комментариями в полицию и «Центр коммунального сервиса», который отвечает за вывоз мусора. По состоянию на 13:00 (уральское время) 24 декабря, гроб до сих пор находится на контейнерной площадке. Официальных комментариев этому поводу пока нет.

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В Челябинске на контейнерной площадке нашли цинковый гроб. Страшную находку обнаружил школьник, когда выносил мусор. «Сначала мы ему не поверили, а потом сходили, сами увидели. Гроб вскрытый», — рассказали родители школьника изданию «74.ру». Гроб нашли на контейнерной площадке у дома на улице Гагарина. Ритуальных служб рядом нет. На улице Шота Руставели, в одном квартале от места, где найден гроб, находится морг. Издание обратилось за комментариями в полицию и «Центр коммунального сервиса», который отвечает за вывоз мусора. По состоянию на 13:00 (уральское время) 24 декабря, гроб до сих пор находится на контейнерной площадке. Официальных комментариев этому поводу пока нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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