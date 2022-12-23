В Челябинске на мусорке нашли цинковый гроб

Страшную находку обнаружили на мусорке в Ленинском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на контейнерной площадке нашли цинковый гроб. Страшную находку обнаружил школьник, когда выносил мусор.

«Сначала мы ему не поверили, а потом сходили, сами увидели. Гроб вскрытый», — рассказали родители школьника изданию «74.ру».

Гроб нашли на контейнерной площадке у дома на улице Гагарина. Ритуальных служб рядом нет. На улице Шота Руставели, в одном квартале от места, где найден гроб, находится морг.

Издание обратилось за комментариями в полицию и «Центр коммунального сервиса», который отвечает за вывоз мусора. По состоянию на 13:00 (уральское время) 24 декабря, гроб до сих пор находится на контейнерной площадке. Официальных комментариев этому поводу пока нет.