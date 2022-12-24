Пермяки пожаловались на транспортный коллапс из-за погоды. Видео

На трассе Пермь-Березники возникла пробка из большегрузов, которые забуксовали в гололед

25 декабря 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

На пермской трассе образовалась пробка из большегрузов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На автодороге Пермь-Березники образовалась пробка из фур, которые не могут подняться в гору из-за гололеда. Движение на трассе затруднено. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «На 35-м километре автодороги Пермь-Березники на подъеме в гору образовалась пробка из большегрузов, которые в связи с погодными условиями не могут продолжать движение. На участке сейчас работает дорожная снегоуборочная техника», — уточняет корреспондент URA.RU. В понедельник в Пермском крае также прогнозируются неблагоприятные погодные условия. По данным пермского ЦГМС, местами в регионе на дорогах ожидается гололедица. В краевом МЧС рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, держать дистанцию.

На автодороге Пермь-Березники образовалась пробка из фур, которые не могут подняться в гору из-за гололеда. Движение на трассе затруднено. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «На 35-м километре автодороги Пермь-Березники на подъеме в гору образовалась пробка из большегрузов, которые в связи с погодными условиями не могут продолжать движение. На участке сейчас работает дорожная снегоуборочная техника», — уточняет корреспондент URA.RU. В понедельник в Пермском крае также прогнозируются неблагоприятные погодные условия. По данным пермского ЦГМС, местами в регионе на дорогах ожидается гололедица. В краевом МЧС рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, держать дистанцию.