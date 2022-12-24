24 декабря 2022
23 декабря 2022

Пермяки пожаловались на транспортный коллапс из-за погоды. Видео

На трассе Пермь-Березники возникла пробка из большегрузов, которые забуксовали в гололед
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, транспорт, зима, большегруз, фура, грузовик, движение, проезд открыт, трафик, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
На пермской трассе образовалась пробка из большегрузов Фото:

На автодороге Пермь-Березники образовалась пробка из фур, которые не могут подняться в гору из-за гололеда. Движение на трассе затруднено. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«На 35-м километре автодороги Пермь-Березники на подъеме в гору образовалась пробка из большегрузов, которые в связи с погодными условиями не могут продолжать движение. На участке сейчас работает дорожная снегоуборочная техника», — уточняет корреспондент URA.RU.

В понедельник в Пермском крае также прогнозируются неблагоприятные погодные условия. По данным пермского ЦГМС, местами в регионе на дорогах ожидается гололедица. В краевом МЧС рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, держать дистанцию.

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На автодороге Пермь-Березники образовалась пробка из фур, которые не могут подняться в гору из-за гололеда. Движение на трассе затруднено. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «На 35-м километре автодороги Пермь-Березники на подъеме в гору образовалась пробка из большегрузов, которые в связи с погодными условиями не могут продолжать движение. На участке сейчас работает дорожная снегоуборочная техника», — уточняет корреспондент URA.RU. В понедельник в Пермском крае также прогнозируются неблагоприятные погодные условия. По данным пермского ЦГМС, местами в регионе на дорогах ожидается гололедица. В краевом МЧС рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, держать дистанцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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