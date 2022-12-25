Более трех тысяч пермяков лишатся работы при закрытии НТО

26 декабря 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

В НТО Перми работают, в основном, женщины от 30 до 50 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При закрытии НТО в Перми работу могут потерять около 3,5 тысяч человек. В основном, это женщины в возрасте старше 30 лет. «Главные риски — это потеря работы среди одиноких женщин в возрасте от 30 до 50 лет. Также работу могут потерять пенсионерки в газетных киосках», — пишет telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на слова председателя Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса в Прикамье Екатерины Безгодовой. Екатерина Безгодова уточнила, что таким работникам перейти на работу в сетевые магазины трудно. Там очень много штрафов и предпочитают трудоустраивать более молодых сотрудников. По ориентировочным подсчетам эксперта, из-за ликвидации НТО в Перми могут лишиться работы от 3000 до 3500 тысяч человек. В 2018 году по решению властей в Перми стартовала реформа НТО. Власти ведут борьбу с павильонами, чтобы расширить внутриквартальные проезды. С 1 октября 2021 года устанавливать НТО на придомовой территории разрешили. Но для этого жильцам необходимо оформить паспорт территории и показать, что во дворе есть детские и спортивные площадки, скамейки, урны и парковки.

При закрытии НТО в Перми работу могут потерять около 3,5 тысяч человек. В основном, это женщины в возрасте старше 30 лет. «Главные риски — это потеря работы среди одиноких женщин в возрасте от 30 до 50 лет. Также работу могут потерять пенсионерки в газетных киосках», — пишет telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на слова председателя Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса в Прикамье Екатерины Безгодовой. Екатерина Безгодова уточнила, что таким работникам перейти на работу в сетевые магазины трудно. Там очень много штрафов и предпочитают трудоустраивать более молодых сотрудников. По ориентировочным подсчетам эксперта, из-за ликвидации НТО в Перми могут лишиться работы от 3000 до 3500 тысяч человек. В 2018 году по решению властей в Перми стартовала реформа НТО. Власти ведут борьбу с павильонами, чтобы расширить внутриквартальные проезды. С 1 октября 2021 года устанавливать НТО на придомовой территории разрешили. Но для этого жильцам необходимо оформить паспорт территории и показать, что во дворе есть детские и спортивные площадки, скамейки, урны и парковки.