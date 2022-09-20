Власти Перми дали отсрочку владельцам киосков

21 сентября 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

Киоски начнут обновляться к весне Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Сроки приведения в единый вид киосков, расположенных в Перми на придомовых территориях, откладываются. У бизнесменов теперь есть время не до 1 декабря, а три месяца «со дня вступления в силу правового акта администрации». Принятие же этого акта откладывается из-за судов между предпринимателями и краевыми властями. Бизнес оспаривает требования регионального закона, на который опираются в мэрии, пояснил начальник департамента ЖКХ Александр Власов. «Решением суда отменено постановление правительства края, которое утверждает паспорта [благоустройства придомовой территории]. Наш порядок основывается на постановлении правительства. На сегодняшний день сам [измененный региональный] документ даже не запущен на согласование. Как только он появится, мы ожидаем, что к 1 декабря, так мы свой утверждаем», — сказал Власов на заседании комитета гордумы по благоустройству. Таким образом, по планам мэрии, владельцы киосков на придомовых территориях должны будут привести их в порядок, утвержденный властями, к марту 2023 года. Ранее в Перми размещение павильонов и киосков на придомовых территориях было под запретом, но бизнесу удалось оспорить его в суде. С 1 октября 2021 года устанавливать НТО на придомовой территории разрешили. Но для этого жильцам необходимо оформить паспорт территории и показать, что во дворе есть детские и спортивные площадки, скамейки, урны и парковки, писал «Коммерсант». Этот закон предприниматели и представители ТСЖ сейчас и оспаривают в суде. URA.RU также рассказывало, что чиновники вступили в судебные споры с владельцами киосков, находящихся на частной земле. Власти требуют, чтобы внешний вид павильонов соответствовал единому стилю, а бизнес ссылается на дороговизну реконструкции объектов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сроки приведения в единый вид киосков, расположенных в Перми на придомовых территориях, откладываются. У бизнесменов теперь есть время не до 1 декабря, а три месяца «со дня вступления в силу правового акта администрации». Принятие же этого акта откладывается из-за судов между предпринимателями и краевыми властями. Бизнес оспаривает требования регионального закона, на который опираются в мэрии, пояснил начальник департамента ЖКХ Александр Власов. «Решением суда отменено постановление правительства края, которое утверждает паспорта [благоустройства придомовой территории]. Наш порядок основывается на постановлении правительства. На сегодняшний день сам [измененный региональный] документ даже не запущен на согласование. Как только он появится, мы ожидаем, что к 1 декабря, так мы свой утверждаем», — сказал Власов на заседании комитета гордумы по благоустройству. Таким образом, по планам мэрии, владельцы киосков на придомовых территориях должны будут привести их в порядок, утвержденный властями, к марту 2023 года. Ранее в Перми размещение павильонов и киосков на придомовых территориях было под запретом, но бизнесу удалось оспорить его в суде. С 1 октября 2021 года устанавливать НТО на придомовой территории разрешили. Но для этого жильцам необходимо оформить паспорт территории и показать, что во дворе есть детские и спортивные площадки, скамейки, урны и парковки, писал «Коммерсант». Этот закон предприниматели и представители ТСЖ сейчас и оспаривают в суде. URA.RU также рассказывало, что чиновники вступили в судебные споры с владельцами киосков, находящихся на частной земле. Власти требуют, чтобы внешний вид павильонов соответствовал единому стилю, а бизнес ссылается на дороговизну реконструкции объектов.