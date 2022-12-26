Жители 240 домов в Перми смогут бесплатно провести газ

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Строительные площадки застройщика Бабочкина. Курган, газ, бытовой газ
Протяженность нового газопровода составила почти 4 км Фото:

В пермском микрорайоне Язовая Мотовилихинского района 240 домов обеспечили доступом к природному газу. Департамент ЖКХ Перми на сайте горадминистрации сообщил об окончании строительства четырехкилометрового газопровода в этом микрорайоне.

«В Перми завершено строительство сетей газопровода в микрорайоне Язовая. Общая протяженность газопровода составляет 3,8 км. Он обеспечивает поставку природного газа жителям 240 частных домов микрорайона», — говорится в сообщении. В целом прокладка сетей охватила шесть улиц.

Согласно Правилам подключения газового оборудования, жители этих домов могут бесплатно подключиться к сетям газораспределения после заключения договора с пермским филиалом «Газпрома». Договор заключается после рассмотрения заявки.

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В пермском микрорайоне Язовая Мотовилихинского района 240 домов обеспечили доступом к природному газу. Департамент ЖКХ Перми на сайте горадминистрации сообщил об окончании строительства четырехкилометрового газопровода в этом микрорайоне. «В Перми завершено строительство сетей газопровода в микрорайоне Язовая. Общая протяженность газопровода составляет 3,8 км. Он обеспечивает поставку природного газа жителям 240 частных домов микрорайона», — говорится в сообщении. В целом прокладка сетей охватила шесть улиц. Согласно Правилам подключения газового оборудования, жители этих домов могут бесплатно подключиться к сетям газораспределения после заключения договора с пермским филиалом «Газпрома». Договор заключается после рассмотрения заявки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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