Компания пермского олигарха анонсировала новый проект в центре Перми. Фото

Застройщик «Пан Сити Групп» пермского миллиардера Андрея Кузяева возведет в Перми клубный дом

26 декабря 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Дом будет возведен в центре Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский застройщик «Пан Сити Групп» (PAN City Group) анонсировал строительство в центре Перми клубного дома. Информация появилась на сайте компании. Судя по представленному эскизному проекту, высота дома составит шесть этажей. Первый из них отведен под коммерческие площади. Жилое здание будет оборудовано подземным паркингом и системой видеонаблюдения. В пресс-службе ООО «Пан Сити Групп» URA.RU от каких-либо комментариев отказались. ООО «Пан Сити Групп» на 100% принадлежит Пермской финансово-производственной группе (ПФПГ) пермского миллиардера Андрея Кузяева. В 2021 году «Форбс» включил его в число 200 богатейших бизнесменов России. В текущем году Кузяев приобрел московское ООО Фирма «Гран». Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, арендой и управлением недвижимостью. Ранее подконтрольное Кузяеву ООО «Пан Сити Групп» объявило о намерении возвести в Перми логистический центр. Объект расположится в особой экономической зоне, его площадь составит 52 тысячи квадратных метров. Дата начала строительства дома пока неизвестна Фото: panperm.ru

Пермский застройщик «Пан Сити Групп» (PAN City Group) анонсировал строительство в центре Перми клубного дома. Информация появилась на сайте компании. Судя по представленному эскизному проекту, высота дома составит шесть этажей. Первый из них отведен под коммерческие площади. Жилое здание будет оборудовано подземным паркингом и системой видеонаблюдения. В пресс-службе ООО «Пан Сити Групп» URA.RU от каких-либо комментариев отказались. ООО «Пан Сити Групп» на 100% принадлежит Пермской финансово-производственной группе (ПФПГ) пермского миллиардера Андрея Кузяева. В 2021 году «Форбс» включил его в число 200 богатейших бизнесменов России. В текущем году Кузяев приобрел московское ООО Фирма «Гран». Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, арендой и управлением недвижимостью. Ранее подконтрольное Кузяеву ООО «Пан Сити Групп» объявило о намерении возвести в Перми логистический центр. Объект расположится в особой экономической зоне, его площадь составит 52 тысячи квадратных метров.