26 декабря 2022

Пермский завод выпустил новый откровенный календарь с девушками. Фото

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Пермский завод выпускает тематические мужские календари с изображениями женщин в течение семи лет Фото:

Краснокамский ремонтно-механический завод, который производит прицепы под брендом «Экспедиция», выпустил художественный календарь на 2023 год. Он проиллюстрирован изображениями фотографиями девушек в откровенных ретро-нарядах на серебряном фоне. Это отсылка к оцинкованной стали, из которой производится техника.

«Фотографом для художественного календаря на 2023 год стал Кирилл Корепанов», — сообщили в пресс-службе Краснокамского РМЗ. Завод выпускает тематические мужские календари уже семь лет. Так, в прошлом году моделями для календаря выступили балерины стиля контемпорари. Это символизировало объединение двух брендов Пермского края — промышленности и балета.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермячки обнажились ради конкурса журнала MAXIM. Победителям издание пообещало в качестве главного приза профессиональную фотосессию от одного из звездных фотографов.

Фон, на котором позируют девушки, символизирует оцинкованную сталь
Фото:
Команда прицепов «Экспедиция» выпускает тематические художественные календари семь лет
Фото:
В основе идеи оформления календаря — сдержанность и отсутствие ярких красок
Фото:

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Краснокамский ремонтно-механический завод, который производит прицепы под брендом «Экспедиция», выпустил художественный календарь на 2023 год. Он проиллюстрирован изображениями фотографиями девушек в откровенных ретро-нарядах на серебряном фоне. Это отсылка к оцинкованной стали, из которой производится техника. «Фотографом для художественного календаря на 2023 год стал Кирилл Корепанов», — сообщили в пресс-службе Краснокамского РМЗ. Завод выпускает тематические мужские календари уже семь лет. Так, в прошлом году моделями для календаря выступили балерины стиля контемпорари. Это символизировало объединение двух брендов Пермского края — промышленности и балета. Ранее URA.RU рассказывало, что пермячки обнажились ради конкурса журнала MAXIM. Победителям издание пообещало в качестве главного приза профессиональную фотосессию от одного из звездных фотографов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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