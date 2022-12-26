Краснокамский ремонтно-механический завод, который производит прицепы под брендом «Экспедиция», выпустил художественный календарь на 2023 год. Он проиллюстрирован изображениями фотографиями девушек в откровенных ретро-нарядах на серебряном фоне. Это отсылка к оцинкованной стали, из которой производится техника.
«Фотографом для художественного календаря на 2023 год стал Кирилл Корепанов», — сообщили в пресс-службе Краснокамского РМЗ. Завод выпускает тематические мужские календари уже семь лет. Так, в прошлом году моделями для календаря выступили балерины стиля контемпорари. Это символизировало объединение двух брендов Пермского края — промышленности и балета.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермячки обнажились ради конкурса журнала MAXIM. Победителям издание пообещало в качестве главного приза профессиональную фотосессию от одного из звездных фотографов.
Фон, на котором позируют девушки, символизирует оцинкованную сталь
Фото: предоставлено пресс-службой Краснокамского РМЗ, автор Кирилл Корепанов
Команда прицепов «Экспедиция» выпускает тематические художественные календари семь лет
Фото: предоставлено пресс-службой Краснокамского РМЗ, автор Кирилл Корепанов
В основе идеи оформления календаря — сдержанность и отсутствие ярких красок
Фото: предоставлено пресс-службой Краснокамского РМЗ, автор Кирилл Корепанов
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Краснокамский ремонтно-механический завод, который производит прицепы под брендом «Экспедиция», выпустил художественный календарь на 2023 год. Он проиллюстрирован изображениями фотографиями девушек в откровенных ретро-нарядах на серебряном фоне. Это отсылка к оцинкованной стали, из которой производится техника. «Фотографом для художественного календаря на 2023 год стал Кирилл Корепанов», — сообщили в пресс-службе Краснокамского РМЗ. Завод выпускает тематические мужские календари уже семь лет. Так, в прошлом году моделями для календаря выступили балерины стиля контемпорари. Это символизировало объединение двух брендов Пермского края — промышленности и балета. Ранее URA.RU рассказывало, что пермячки обнажились ради конкурса журнала MAXIM. Победителям издание пообещало в качестве главного приза профессиональную фотосессию от одного из звездных фотографов.