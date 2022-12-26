В ХМАО ограничили движения по зимникам

27 декабря 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

Зимние автодороги ограничили для грузовиков Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Нижневартовском районе (ХМАО) ограничили движение тяжелого транспорта по зимним дорогам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижневартовского района. «В связи с резким повышением температуры и возможностью ухудшения состояния зимников введено ограничение движения транспорта массой более 5 тонн. Кроме того, специалисты напоминают о необходимости соблюдения техники безопасности при перевозке пассажиров и грузов в зимнее время», — отметили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовском районе открыли зимние автодороги межмуниципального значения. Зимники открыты по маршруту «п. Белорусский — с. Ларьяк» с ледовой переправой через р. Сабун и «с.Ларьяк — д. Чехломей — д. Большой Ларьяк» с ледовыми переправами через р. Вах и р. Пасол.

В Нижневартовском районе (ХМАО) ограничили движение тяжелого транспорта по зимним дорогам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижневартовского района. «В связи с резким повышением температуры и возможностью ухудшения состояния зимников введено ограничение движения транспорта массой более 5 тонн. Кроме того, специалисты напоминают о необходимости соблюдения техники безопасности при перевозке пассажиров и грузов в зимнее время», — отметили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовском районе открыли зимние автодороги межмуниципального значения. Зимники открыты по маршруту «п. Белорусский — с. Ларьяк» с ледовой переправой через р. Сабун и «с.Ларьяк — д. Чехломей — д. Большой Ларьяк» с ледовыми переправами через р. Вах и р. Пасол.