26 декабря 2022

В ХМАО ограничили движения по зимникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, трактор, автозимник
Зимние автодороги ограничили для грузовиков Фото:

В Нижневартовском районе (ХМАО) ограничили движение тяжелого транспорта по зимним дорогам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижневартовского района.

«В связи с резким повышением температуры и возможностью ухудшения состояния зимников введено ограничение движения транспорта массой более 5 тонн. Кроме того, специалисты напоминают о необходимости соблюдения техники безопасности при перевозке пассажиров и грузов в зимнее время», — отметили в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовском районе открыли зимние автодороги межмуниципального значения. Зимники открыты по маршруту «п. Белорусский — с. Ларьяк» с ледовой переправой через р. Сабун и «с.Ларьяк — д. Чехломей — д. Большой Ларьяк» с ледовыми переправами через р. Вах и р. Пасол.

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В Нижневартовском районе (ХМАО) ограничили движение тяжелого транспорта по зимним дорогам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижневартовского района. «В связи с резким повышением температуры и возможностью ухудшения состояния зимников введено ограничение движения транспорта массой более 5 тонн. Кроме того, специалисты напоминают о необходимости соблюдения техники безопасности при перевозке пассажиров и грузов в зимнее время», — отметили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовском районе открыли зимние автодороги межмуниципального значения. Зимники открыты по маршруту «п. Белорусский — с. Ларьяк» с ледовой переправой через р. Сабун и «с.Ларьяк — д. Чехломей — д. Большой Ларьяк» с ледовыми переправами через р. Вах и р. Пасол.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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