Пермякам предлагают выучиться на проводников пассажирского вагона

27 декабря 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Курсы проводников стартуют с января 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермякам предлагают получить профессию проводника пассажирского поезда. Такие курсы предложили в Пермском институте железнодорожного транспорта (ПИЖТ УрГУПС) «Если вы решили приобщиться к такой романтической, но довольно сложной профессии, как проводник, то вам стоит обратиться к нам. Стартует набор на курсы подготовки по профессии „Проводник пассажирского вагона“. Начало обучения — с января 2023 года», — указано в объявлении. По окончании обучения будущим проводникам выдадут документ установленного образца, подтверждающий подготовку по новой профессии. Стоимость курсов — 9000 рублей. Решившимся необходимо обратиться до 17 января в институт — кабинет №32. Ранее URA.RU сообщало, что компания ОАО «РЖД» предлагает пермякам работу с бронью от мобилизации. Это касается осмотрщиков-ремонтников вагонов и слесарей по ремонту подвижного состава.

Пермякам предлагают получить профессию проводника пассажирского поезда. Такие курсы предложили в Пермском институте железнодорожного транспорта (ПИЖТ УрГУПС) «Если вы решили приобщиться к такой романтической, но довольно сложной профессии, как проводник, то вам стоит обратиться к нам. Стартует набор на курсы подготовки по профессии „Проводник пассажирского вагона“. Начало обучения — с января 2023 года», — указано в объявлении. По окончании обучения будущим проводникам выдадут документ установленного образца, подтверждающий подготовку по новой профессии. Стоимость курсов — 9000 рублей. Решившимся необходимо обратиться до 17 января в институт — кабинет №32. Ранее URA.RU сообщало, что компания ОАО «РЖД» предлагает пермякам работу с бронью от мобилизации. Это касается осмотрщиков-ремонтников вагонов и слесарей по ремонту подвижного состава.