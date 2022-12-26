26 декабря 2022

Пермякам предлагают выучиться на проводников пассажирского вагона

© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекция и проверка масочного режима на железнодорожном вокзале. Челябинск, проводник, защитный костюм, пассажирский поезд, ржд, железная дорога, вагон, поезд, сиз
Курсы проводников стартуют с января 2023 года Фото:

Пермякам предлагают получить профессию проводника пассажирского поезда. Такие курсы предложили в Пермском институте железнодорожного транспорта (ПИЖТ УрГУПС)

«Если вы решили приобщиться к такой романтической, но довольно сложной профессии, как проводник, то вам стоит обратиться к нам. Стартует набор на курсы подготовки по профессии „Проводник пассажирского вагона“. Начало обучения — с января 2023 года», — указано в объявлении.

По окончании обучения будущим проводникам выдадут документ установленного образца, подтверждающий подготовку по новой профессии. Стоимость курсов — 9000 рублей. Решившимся необходимо обратиться до 17 января в институт — кабинет №32.

Ранее URA.RU сообщало, что компания ОАО «РЖД» предлагает пермякам работу с бронью от мобилизации. Это касается осмотрщиков-ремонтников вагонов и слесарей по ремонту подвижного состава.

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Пермякам предлагают получить профессию проводника пассажирского поезда. Такие курсы предложили в Пермском институте железнодорожного транспорта (ПИЖТ УрГУПС) «Если вы решили приобщиться к такой романтической, но довольно сложной профессии, как проводник, то вам стоит обратиться к нам. Стартует набор на курсы подготовки по профессии „Проводник пассажирского вагона“. Начало обучения — с января 2023 года», — указано в объявлении. По окончании обучения будущим проводникам выдадут документ установленного образца, подтверждающий подготовку по новой профессии. Стоимость курсов — 9000 рублей. Решившимся необходимо обратиться до 17 января в институт — кабинет №32. Ранее URA.RU сообщало, что компания ОАО «РЖД» предлагает пермякам работу с бронью от мобилизации. Это касается осмотрщиков-ремонтников вагонов и слесарей по ремонту подвижного состава.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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