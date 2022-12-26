26 декабря 2022

В ХМАО нашли способ привлечь ученых из других регионов

В ХМАО откроется первый диссертационный совет по юридическим наукам
© Служба новостей «URA.RU»
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В главном вузе ХМАО откроется первый диссертационный совет по юридическим наукам Фото:

На базе Югорского государственного университета откроется первый в ХМАО диссертационный совет, который позволит привлечь в регион новых молодых ученых. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ЮГУ.

«Он открывает большие перспективы для привлечения молодых ученых в автономный округ, формируя экспертное сообщество специалистов с высоким уровнем компетенций в юридической области. Уверен, что наш совет будет востребован не только аспирантами ЮГУ, но и другими университетами Югры, а также коллегами научного сообщества страны в целом», — сказали в пресс-службе со ссылкой на ректора ЮГУ Романа Кучина. В пресс-службе добавили, что совет по защите диссертаций ориентирован на юридические науки.

Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами проведения десятилетия являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны.

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На базе Югорского государственного университета откроется первый в ХМАО диссертационный совет, который позволит привлечь в регион новых молодых ученых. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ЮГУ. «Он открывает большие перспективы для привлечения молодых ученых в автономный округ, формируя экспертное сообщество специалистов с высоким уровнем компетенций в юридической области. Уверен, что наш совет будет востребован не только аспирантами ЮГУ, но и другими университетами Югры, а также коллегами научного сообщества страны в целом», — сказали в пресс-службе со ссылкой на ректора ЮГУ Романа Кучина. В пресс-службе добавили, что совет по защите диссертаций ориентирован на юридические науки. Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами проведения десятилетия являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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