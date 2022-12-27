В пермском ТРК площадь закрывшегося магазина Sephora займет «Рив Гош»

«Рив Гош» станет больше на 20%, чем сейчас Фото: Размик Закарян © URA.RU

На место закрывшегося магазина Sephora в пермском ТРК «Семья» переедет магазин «Рив Гош», который сейчас расположен напротив. О переезде сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса.

«Администрация ТРК „Семья“ и парфюмерно-косметическая сеть „Рив Гош“ согласовали условия расширения магазина бренда в торговом центре. Новой площадкой станет помещение на первом этаже второй очереди, которое ранее занимал магазин Sephora», — сообщили в пресс-релизе.

С учетом реконструкции «Рив Гош» станет больше на 20%. Это позволит увеличить ассортимент парфюмерии и косметики от ведущих брендов. Магазин откроется на новом месте в марте 2023 года. До этого будет работать на своем привычном месте.

Ранее URA.RU сообщало, что ТРК «Семья» расторг договоры с брендами, входящими в испанский холдинг Inditex. Речь о магазинах Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull & Bear. На их месте откроются другие магазины.