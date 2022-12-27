27 декабря 2022

Мэр Котова открыла главную елку Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск, ледовый городок
Новый городок выглядит ярким из-за многочисленной подсветки Фото:

Мэр Наталья Котова 28 декабря открыла главную елку Челябинска в ледовом городке-2023 на площади Революции. Перед открытием глава города провела ревизию городка, осмотрела иллюминацию, ледяные скульптуры, места для торговли и вынесла свой вердикт, передает корреспондент URA.RU.

«Очень понравился в этом году ледяной городок. Он получился необычным и ярким. В нем 29 фигурок, среди которых есть рыбки, водоросли, имеется семь горок и несколько фотозон», — прокомментировала Котова.

Все скульптуры городка объединяет тема «Ледяной аквариум». Его украсили скульптурами русалочки, пиратов, дельфинов и других обитателей морей.

Мэр также пообщалась со штатным Дедом Морозом ледового городка. Он поблагодарил мэрию за новый «сказочный дом».

Открытие ледового городка в Челябинске в этом году затянулось. Его перенесли на 28 декабря из-за плюсовых температур в начале месяца.

Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск
Наталья Котова похвалила устроителей ледового городка за его яркость
Фото:
Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск
У Деда Мороза городка в этом сезоне появился новый дворец
Фото:
Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск
Акула смотрится необычно в сюжетах ледяных скульптур
Фото:
Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск
Ледовые аттракционы и горки привлекают детвору
Фото:
Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск
В городке можно перекусить в заведениях быстрого питания
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Мэр Наталья Котова 28 декабря открыла главную елку Челябинска в ледовом городке-2023 на площади Революции. Перед открытием глава города провела ревизию городка, осмотрела иллюминацию, ледяные скульптуры, места для торговли и вынесла свой вердикт, передает корреспондент URA.RU. «Очень понравился в этом году ледяной городок. Он получился необычным и ярким. В нем 29 фигурок, среди которых есть рыбки, водоросли, имеется семь горок и несколько фотозон», — прокомментировала Котова. Все скульптуры городка объединяет тема «Ледяной аквариум». Его украсили скульптурами русалочки, пиратов, дельфинов и других обитателей морей. Мэр также пообщалась со штатным Дедом Морозом ледового городка. Он поблагодарил мэрию за новый «сказочный дом». Открытие ледового городка в Челябинске в этом году затянулось. Его перенесли на 28 декабря из-за плюсовых температур в начале месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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