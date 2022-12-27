Мэр Котова открыла главную елку Челябинска

Новый городок выглядит ярким из-за многочисленной подсветки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Наталья Котова 28 декабря открыла главную елку Челябинска в ледовом городке-2023 на площади Революции. Перед открытием глава города провела ревизию городка, осмотрела иллюминацию, ледяные скульптуры, места для торговли и вынесла свой вердикт, передает корреспондент URA.RU.

«Очень понравился в этом году ледяной городок. Он получился необычным и ярким. В нем 29 фигурок, среди которых есть рыбки, водоросли, имеется семь горок и несколько фотозон», — прокомментировала Котова.

Все скульптуры городка объединяет тема «Ледяной аквариум». Его украсили скульптурами русалочки, пиратов, дельфинов и других обитателей морей.

Мэр также пообщалась со штатным Дедом Морозом ледового городка. Он поблагодарил мэрию за новый «сказочный дом».

Открытие ледового городка в Челябинске в этом году затянулось. Его перенесли на 28 декабря из-за плюсовых температур в начале месяца.

Наталья Котова похвалила устроителей ледового городка за его яркость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У Деда Мороза городка в этом сезоне появился новый дворец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Акула смотрится необычно в сюжетах ледяных скульптур Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ледовые аттракционы и горки привлекают детвору Фото: Вадим Ахметов © URA.RU