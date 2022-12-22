22 декабря 2022

В Челябинске переносится открытие ледового городка

© Служба новостей «URA.RU»
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Приготовления к Новому году. Челябинск, елка, площадь революции
Открытие ледового городка в Челябинске переносится из-за плюсовых температур Фото:

Из-за плюсовых температур в Челябинске переносится открытие ледового городка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«За последнюю неделю второй раз дневная температура повышается до плюсовых отметок. В связи с этим открытие ледового городка на площади Революции переносится на 18:00 28 декабря», — уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Челябинскую область вернутся плюсовые температуры, метели и мокрый снег. Плюсовая температура останется в городе и в Новый год. По прогнозам синоптиков, 31 декабря днем челябинцев ожидает температура до +2 градусов.

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Из-за плюсовых температур в Челябинске переносится открытие ледового городка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «За последнюю неделю второй раз дневная температура повышается до плюсовых отметок. В связи с этим открытие ледового городка на площади Революции переносится на 18:00 28 декабря», — уточнили в мэрии. Ранее сообщалось, что в Челябинскую область вернутся плюсовые температуры, метели и мокрый снег. Плюсовая температура останется в городе и в Новый год. По прогнозам синоптиков, 31 декабря днем челябинцев ожидает температура до +2 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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