Открытие ледового городка в Челябинске переносится из-за плюсовых температур Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за плюсовых температур в Челябинске переносится открытие ледового городка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«За последнюю неделю второй раз дневная температура повышается до плюсовых отметок. В связи с этим открытие ледового городка на площади Революции переносится на 18:00 28 декабря», — уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Челябинскую область вернутся плюсовые температуры, метели и мокрый снег. Плюсовая температура останется в городе и в Новый год. По прогнозам синоптиков, 31 декабря днем челябинцев ожидает температура до +2 градусов.