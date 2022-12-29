Нидерланды перестанут спасать россиян от армии

Нидерланды перестанут давать убежище россиянам, уклоняющимся от частичной мобилизации

29 декабря 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Нидерланды смогут отказывать россиянам в предоставлении убежища Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС новость из сюжета Мобилизация в России Нидерланды перестанут предоставлять убежище россиянам, уклоняющимся от частичной мобилизации. Об этом заявил госсекретарь Нидерландов Эрик ван дер Бург. «Российские граждане, бежавшие в Нидерланды, опасаясь мобилизации в своей стране, больше не имеют самоочевидного права оставаться в Нидерландах», — передает слова ван дер Бурга издание NL Times. Он отметил, что теперь иммиграционная служба страны может отклонять заявления на убежище от россиян. В министерстве юстиции и безопасности Нидерландов такое решение правительства объяснили тем, что «этим россиянам больше не нужно бояться призыва на военные действия» из-за заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что частичная мобилизация завершена. В министерстве добавили, что уже прибывшие в Нидерланды россияне могут остаться в стране, так как мораторий на предоставление убежища для российских призывников был продлен на шесть месяцев. Часть россиян покинула страну после начала в России частичной мобилизации из-за спецоперации на Украине. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении российского правительства повысить налоги для уехавших граждан, сообщает «Дни.ру». Президент России Владимир Путин, в свою очередь, не стал давать оценок уехавшим россиянам, отмечает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нидерланды перестанут предоставлять убежище россиянам, уклоняющимся от частичной мобилизации. Об этом заявил госсекретарь Нидерландов Эрик ван дер Бург. «Российские граждане, бежавшие в Нидерланды, опасаясь мобилизации в своей стране, больше не имеют самоочевидного права оставаться в Нидерландах», — передает слова ван дер Бурга издание NL Times. Он отметил, что теперь иммиграционная служба страны может отклонять заявления на убежище от россиян. В министерстве юстиции и безопасности Нидерландов такое решение правительства объяснили тем, что «этим россиянам больше не нужно бояться призыва на военные действия» из-за заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что частичная мобилизация завершена. В министерстве добавили, что уже прибывшие в Нидерланды россияне могут остаться в стране, так как мораторий на предоставление убежища для российских призывников был продлен на шесть месяцев. Часть россиян покинула страну после начала в России частичной мобилизации из-за спецоперации на Украине. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении российского правительства повысить налоги для уехавших граждан, сообщает «Дни.ру». Президент России Владимир Путин, в свою очередь, не стал давать оценок уехавшим россиянам, отмечает «Национальная служба новостей».