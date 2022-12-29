Нидерланды перестанут спасать россиян от армии

Нидерланды перестанут предоставлять убежище россиянам, уклоняющимся от частичной мобилизации. Об этом заявил госсекретарь Нидерландов Эрик ван дер Бург.
«Российские граждане, бежавшие в Нидерланды, опасаясь мобилизации в своей стране, больше не имеют самоочевидного права оставаться в Нидерландах», — передает слова ван дер Бурга издание NL Times. Он отметил, что теперь иммиграционная служба страны может отклонять заявления на убежище от россиян.
В министерстве юстиции и безопасности Нидерландов такое решение правительства объяснили тем, что «этим россиянам больше не нужно бояться призыва на военные действия» из-за заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что частичная мобилизация завершена. В министерстве добавили, что уже прибывшие в Нидерланды россияне могут остаться в стране, так как мораторий на предоставление убежища для российских призывников был продлен на шесть месяцев.
Часть россиян покинула страну после начала в России частичной мобилизации из-за спецоперации на Украине. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении российского правительства повысить налоги для уехавших граждан, сообщает «Дни.ру». Президент России Владимир Путин, в свою очередь, не стал давать оценок уехавшим россиянам, отмечает «Национальная служба новостей».
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Нидерланды перестанут предоставлять убежище россиянам, уклоняющимся от частичной мобилизации. Об этом заявил госсекретарь Нидерландов Эрик ван дер Бург. «Российские граждане, бежавшие в Нидерланды, опасаясь мобилизации в своей стране, больше не имеют самоочевидного права оставаться в Нидерландах», — передает слова ван дер Бурга издание NL Times. Он отметил, что теперь иммиграционная служба страны может отклонять заявления на убежище от россиян. В министерстве юстиции и безопасности Нидерландов такое решение правительства объяснили тем, что «этим россиянам больше не нужно бояться призыва на военные действия» из-за заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что частичная мобилизация завершена. В министерстве добавили, что уже прибывшие в Нидерланды россияне могут остаться в стране, так как мораторий на предоставление убежища для российских призывников был продлен на шесть месяцев. Часть россиян покинула страну после начала в России частичной мобилизации из-за спецоперации на Украине. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении российского правительства повысить налоги для уехавших граждан, сообщает «Дни.ру». Президент России Владимир Путин, в свою очередь, не стал давать оценок уехавшим россиянам, отмечает «Национальная служба новостей».