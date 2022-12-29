29 декабря 2022
28 декабря 2022

В Копейске продают склад за 238 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод Tentorium Rulan. Пермь, склад готовой продукции, завод тенториум, TENTORIUM RULAN
Планировка склада — единый пролет длиной 132 м Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, продается склад за 238 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

«Уникальная планировка: единый пролет длиной 132 м. Высота потолка 18 м, до фермы 14 м, возможно размещение по периметру вспомогательных помещений до 3-х этажей», — сказано в объявлении на «Авито».

Продавец указал, что склад еще только строится — готовность в течение пяти месяцев после подписания контракта. Площадь склада составляет 6000 кв. м, он находится на участке 1,7 га, который в аренде на 49 лет.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, продается склад за 238 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Уникальная планировка: единый пролет длиной 132 м. Высота потолка 18 м, до фермы 14 м, возможно размещение по периметру вспомогательных помещений до 3-х этажей», — сказано в объявлении на «Авито». Продавец указал, что склад еще только строится — готовность в течение пяти месяцев после подписания контракта. Площадь склада составляет 6000 кв. м, он находится на участке 1,7 га, который в аренде на 49 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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