В Копейске продают склад за 238 млн рублей

30 декабря 2022 в 07:29 Размер текста - 17 +

Планировка склада — единый пролет длиной 132 м Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинска, продается склад за 238 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Уникальная планировка: единый пролет длиной 132 м. Высота потолка 18 м, до фермы 14 м, возможно размещение по периметру вспомогательных помещений до 3-х этажей», — сказано в объявлении на «Авито». Продавец указал, что склад еще только строится — готовность в течение пяти месяцев после подписания контракта. Площадь склада составляет 6000 кв. м, он находится на участке 1,7 га, который в аренде на 49 лет.

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, продается склад за 238 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Уникальная планировка: единый пролет длиной 132 м. Высота потолка 18 м, до фермы 14 м, возможно размещение по периметру вспомогательных помещений до 3-х этажей», — сказано в объявлении на «Авито». Продавец указал, что склад еще только строится — готовность в течение пяти месяцев после подписания контракта. Площадь склада составляет 6000 кв. м, он находится на участке 1,7 га, который в аренде на 49 лет.