29 декабря 2022

В Екатеринбурге отправили в колонию пожилого педофила, работавшего слесарем

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Женская исправительная колония. Курган , колючая проволока, осужденные, женская колония, исправительная колония 4
Александра Бунькова отправили в колонию на 20 лет

Суд приговорил к 20 годам колонии 60-летнего педофила Александра Бунькова, который надругался над подростками из Екатеринбурга и Березовского, а затем «залег на дно». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в ведомстве. Педофила поймали после нескольких надругательств над подростками Екатеринбурга и Березовского.

Силовики опросили 20 свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Проведя все необходимые экспертизы, следователи доказали вину мужчины.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что педофил пытался скрыться от полиции в Каменске-Уральском, где его поймали меньше чем через два месяца после преступления. На счету мужчины уже были подобного характера.

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Суд приговорил к 20 годам колонии 60-летнего педофила Александра Бунькова, который надругался над подростками из Екатеринбурга и Березовского, а затем «залег на дно». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области. «Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в ведомстве. Педофила поймали после нескольких надругательств над подростками Екатеринбурга и Березовского. Силовики опросили 20 свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Проведя все необходимые экспертизы, следователи доказали вину мужчины. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что педофил пытался скрыться от полиции в Каменске-Уральском, где его поймали меньше чем через два месяца после преступления. На счету мужчины уже были подобного характера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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