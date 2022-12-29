В Екатеринбурге отправили в колонию пожилого педофила, работавшего слесарем

30 декабря 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Александра Бунькова отправили в колонию на 20 лет Екатерина Сычкова © URA.RU Суд приговорил к 20 годам колонии 60-летнего педофила Александра Бунькова, который надругался над подростками из Екатеринбурга и Березовского, а затем «залег на дно». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области. «Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в ведомстве. Педофила поймали после нескольких надругательств над подростками Екатеринбурга и Березовского. Силовики опросили 20 свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Проведя все необходимые экспертизы, следователи доказали вину мужчины. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что педофил пытался скрыться от полиции в Каменске-Уральском, где его поймали меньше чем через два месяца после преступления. На счету мужчины уже были подобного характера.

Суд приговорил к 20 годам колонии 60-летнего педофила Александра Бунькова, который надругался над подростками из Екатеринбурга и Березовского, а затем «залег на дно». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области. «Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в ведомстве. Педофила поймали после нескольких надругательств над подростками Екатеринбурга и Березовского. Силовики опросили 20 свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Проведя все необходимые экспертизы, следователи доказали вину мужчины. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что педофил пытался скрыться от полиции в Каменске-Уральском, где его поймали меньше чем через два месяца после преступления. На счету мужчины уже были подобного характера.