На сайте с вакансиями предлагают устроиться в мэрию Сургута на несуществующую должность

В мэрии Сургута расценивают объявление, как фейк Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На сайте подбора персонала разместили объявление о поиске сотрудника в мэрию Сургута на должность заместителя руководителя по финансам. Вакансию опубликовали на портале электронной службы занятости «Employment-Service». При этом в городской администрации объяснили URA.RU, что такой позиции в местных органах власти нет.

«Прямой работодатель администрация города Сургута ищет работника на вакантное место в своей организации на должность заместителя руководителя по финансам. Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3—6 лет», — указано в объявлении на сайте.

При этом на сайте не указаны адрес и номер телефона, куда обращаться соискателю. Связь с работодателем проходит через сервисы портала, где необходимо указывать личные данные. Журналист URA.RU обратился за разъяснениями к руководству «Employment-services». Представители портала сообщили, что данные предоставляются только компаниям, разместившим объявление.

В мэрии Сургута заявили, что не имеют отношения к данному объявлению. При этом добавили, что для поиска персонала пользуются интерактивным порталом Федеральной службы по труду и занятости. «Данное объявление администрация города не размещала. Такой должности не существует. Кто и с какой целью его разместил, не известно. Мы расцениваем его как фейковое», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что нанятые властями ХМАО охотники за фейками отчитались о проделанной работе. Сотрудниками ЦУР-Югры выявлено и опровергнуто 22 региональных фейка.