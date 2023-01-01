Лула да Силва стал президентом Бразилии в третий раз

Лула да Силва принял присягу, став уже в третий раз президентом Бразилии. Об этом сообщают корреспонденты из Конгресса страны.
«Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии», — передают корреспонденты Record News. Ранее да Силва во втором туре президентской гонки опередил своего соперника экс-президента Жаира Болсонару.
Ранее, будучи претендентом на пост президента Бразилии, да Силва дал обещание, что в случае победы на выборах, он приложит все усилия к урегулированию конфликта между Россией и Украиной. После своей инаугурации да Силва также встретился с главами делегаций РФ и Украины.
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Лула да Силва принял присягу, став уже в третий раз президентом Бразилии. Об этом сообщают корреспонденты из Конгресса страны. «Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии», — передают корреспонденты Record News. Ранее да Силва во втором туре президентской гонки опередил своего соперника экс-президента Жаира Болсонару. Ранее, будучи претендентом на пост президента Бразилии, да Силва дал обещание, что в случае победы на выборах, он приложит все усилия к урегулированию конфликта между Россией и Украиной. После своей инаугурации да Силва также встретился с главами делегаций РФ и Украины.