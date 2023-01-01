01 января 2023

Лула да Силва стал президентом Бразилии в третий раз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия от 27.07.2016 . , флаг бразилии, бразильский флаг
Лула да Силва вновь занял пост президента Бразилии Фото:

Лула да Силва принял присягу, став уже в третий раз президентом Бразилии. Об этом сообщают корреспонденты из Конгресса страны.

«Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии», — передают корреспонденты Record News. Ранее да Силва во втором туре президентской гонки опередил своего соперника экс-президента Жаира Болсонару.

Ранее, будучи претендентом на пост президента Бразилии, да Силва дал обещание, что в случае победы на выборах, он приложит все усилия к урегулированию конфликта между Россией и Украиной. После своей инаугурации да Силва также встретился с главами делегаций РФ и Украины.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Лула да Силва принял присягу, став уже в третий раз президентом Бразилии. Об этом сообщают корреспонденты из Конгресса страны. «Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии», — передают корреспонденты Record News. Ранее да Силва во втором туре президентской гонки опередил своего соперника экс-президента Жаира Болсонару. Ранее, будучи претендентом на пост президента Бразилии, да Силва дал обещание, что в случае победы на выборах, он приложит все усилия к урегулированию конфликта между Россией и Украиной. После своей инаугурации да Силва также встретился с главами делегаций РФ и Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...