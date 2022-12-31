Новый президент Бразилии встретился с главами делегаций РФ и Украины

01 января 2023 в 05:11 Размер текста - 17 +

Президент Бразилии встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Избранный президент Бразилии Лула да Силва провел встречу с главами делегаций России и Украины накануне своей инаугурации. Об этом рассказал сам Лула да Силва. «Я встретился с главой Совета федерации РФ Валентиной Матвиенко, главой российской делегации (на инаугурации — прим. URA.RU). Я выразил желание Бразилии о достижении мира, чтобы стороны скоро нашли точки соприкосновения для прекращения конфликта», — заявил Силва на своей официальной странице в Twitter. Также он сообщил о встрече с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко. Силва заявил на этой встрече, что Бразилия стремится поддерживать целостность наций и будет вести диалог со всеми ради сохранения мира. Ранее да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел конфликта, передает «Царьград». При этом президент США Джо Байден, по мнению бразильского президента, не принял мер по установлению мира в стране. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия для сотрудничества с новым президентом Бразилии.

Избранный президент Бразилии Лула да Силва провел встречу с главами делегаций России и Украины накануне своей инаугурации. Об этом рассказал сам Лула да Силва. «Я встретился с главой Совета федерации РФ Валентиной Матвиенко, главой российской делегации (на инаугурации — прим. URA.RU). Я выразил желание Бразилии о достижении мира, чтобы стороны скоро нашли точки соприкосновения для прекращения конфликта», — заявил Силва на своей официальной странице в Twitter. Также он сообщил о встрече с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко. Силва заявил на этой встрече, что Бразилия стремится поддерживать целостность наций и будет вести диалог со всеми ради сохранения мира. Ранее да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел конфликта, передает «Царьград». При этом президент США Джо Байден, по мнению бразильского президента, не принял мер по установлению мира в стране. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия для сотрудничества с новым президентом Бразилии.