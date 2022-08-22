22 августа 2022

Кандидат в президенты Бразилии поможет РФ, если одержит победу

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Здания. Москва, россия, рф, флаг россии
Бразилия восстановит мир между РФ и Украиной, заявил кандидат на пост президента страны Лула Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Претендент на пост президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал, что в случае его победы на предстоящих выборах, он приложит все усилия к урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом он заявил на пресс-конференции с иностранными корреспондентами.

«Когда я выиграю выборы, я надеюсь, что <…> [конфликт] между Россией и Украиной закончится, тогда я буду намного спокойнее. Но если она не закончится, вы можете быть уверены, что Бразилия сделает все возможное, поговорит со всеми главами государств, чтобы вновь восстановить мир», — сказал Лула, передает РИА «Новости».

Он пообещал поговорить с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы восстановить мир между двумя странами. По его словам, для этого ему нужно одержать победу на президентских выборах.

Луис Инасиу Лула да Силва бывший президент Бразилии (2003-2011). В настоящее время он является претендентом на этот пост на предстоящих выборах.

Спецоперация России на Украине продолжается с 24 февраля. Ее целями являются помощь ЛДНР, демилитаризация и денацификация Украины, заявлял Владимир Путин.

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Претендент на пост президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал, что в случае его победы на предстоящих выборах, он приложит все усилия к урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом он заявил на пресс-конференции с иностранными корреспондентами. «Когда я выиграю выборы, я надеюсь, что <…> [конфликт] между Россией и Украиной закончится, тогда я буду намного спокойнее. Но если она не закончится, вы можете быть уверены, что Бразилия сделает все возможное, поговорит со всеми главами государств, чтобы вновь восстановить мир», — сказал Лула, передает РИА «Новости». Он пообещал поговорить с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы восстановить мир между двумя странами. По его словам, для этого ему нужно одержать победу на президентских выборах. Луис Инасиу Лула да Силва бывший президент Бразилии (2003-2011). В настоящее время он является претендентом на этот пост на предстоящих выборах. Спецоперация России на Украине продолжается с 24 февраля. Ее целями являются помощь ЛДНР, демилитаризация и денацификация Украины, заявлял Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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