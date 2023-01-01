В Перми резко упал спрос на жилье при сохранившемся росте цен

02 января 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость новостройки в Перми — 5,2 млн Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми цены на недвижимость растут, а спрос падает. На первичном и вторичном рынках спрос за год упал почти на 20%. Такой статистикой с URA.RU поделились аналитики сервиса Avito. «Средняя стоимость вторичных квартир в Перми на данный момент составляет 3,85 млн рублей (+10,3% за год). Средний ценник объектов в новостройках равен 5,2 млн рублей (+14,2% за год). При этом на вторичном рынке спрос за год ослаб на 19,9%, на первичном — на 19,5%», — рассказали в компании. В Перми за декабрь 2022 года предложение вторичного жилья выросло на 12%, нового — в 1,5 раза. Ранее директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев выражал мнение, что в 2023 году рост цен на жилье сохранится в пределах инфляции.

В Перми цены на недвижимость растут, а спрос падает. На первичном и вторичном рынках спрос за год упал почти на 20%. Такой статистикой с URA.RU поделились аналитики сервиса Avito. «Средняя стоимость вторичных квартир в Перми на данный момент составляет 3,85 млн рублей (+10,3% за год). Средний ценник объектов в новостройках равен 5,2 млн рублей (+14,2% за год). При этом на вторичном рынке спрос за год ослаб на 19,9%, на первичном — на 19,5%», — рассказали в компании. В Перми за декабрь 2022 года предложение вторичного жилья выросло на 12%, нового — в 1,5 раза. Ранее директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев выражал мнение, что в 2023 году рост цен на жилье сохранится в пределах инфляции.