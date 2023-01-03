03 января 2023

Посол Украины осудил главу МИД Израиля за его звонок Лаврову

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Иерусалима, израиль, флаг израиля, jerusalem, israel, иерусалим
Посол Украины в Израиле отметил, что Коэн не разговаривал с Лавровым с начала СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Разговор министра иностранных дел Израиля Эли Коэна с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Киеве не одобряют. Об этом изданию заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

«Министр иностранных дел Израиля не разговаривал с Лавровым с начала [спецоперации]», — цитирует Евгения Корнийчука The Times of Israel. Он переживает, что разговор Эли Коэна с Сергеем Лавровым может привести к каким-либо изменениям в политике Израиля, передают журналисты СМИ.

Дипломат также подчеркнул, что ни глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, ни президент Владимир Зеленский не просили его поговорить с Эли Коэном. Ранее на Украине ожидали, что министр иностранных дел Израиля сначала позвонит Дмитрию Кулебе, но этого не произошло.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Разговор министра иностранных дел Израиля Эли Коэна с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Киеве не одобряют. Об этом изданию заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. «Министр иностранных дел Израиля не разговаривал с Лавровым с начала [спецоперации]», — цитирует Евгения Корнийчука The Times of Israel. Он переживает, что разговор Эли Коэна с Сергеем Лавровым может привести к каким-либо изменениям в политике Израиля, передают журналисты СМИ. Дипломат также подчеркнул, что ни глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, ни президент Владимир Зеленский не просили его поговорить с Эли Коэном. Ранее на Украине ожидали, что министр иностранных дел Израиля сначала позвонит Дмитрию Кулебе, но этого не произошло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...