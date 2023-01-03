Посол Украины осудил главу МИД Израиля за его звонок Лаврову

Разговор министра иностранных дел Израиля Эли Коэна с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Киеве не одобряют. Об этом изданию заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
«Министр иностранных дел Израиля не разговаривал с Лавровым с начала [спецоперации]», — цитирует Евгения Корнийчука The Times of Israel. Он переживает, что разговор Эли Коэна с Сергеем Лавровым может привести к каким-либо изменениям в политике Израиля, передают журналисты СМИ.
Дипломат также подчеркнул, что ни глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, ни президент Владимир Зеленский не просили его поговорить с Эли Коэном. Ранее на Украине ожидали, что министр иностранных дел Израиля сначала позвонит Дмитрию Кулебе, но этого не произошло.
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Разговор министра иностранных дел Израиля Эли Коэна с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Киеве не одобряют. Об этом изданию заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. «Министр иностранных дел Израиля не разговаривал с Лавровым с начала [спецоперации]», — цитирует Евгения Корнийчука The Times of Israel. Он переживает, что разговор Эли Коэна с Сергеем Лавровым может привести к каким-либо изменениям в политике Израиля, передают журналисты СМИ. Дипломат также подчеркнул, что ни глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, ни президент Владимир Зеленский не просили его поговорить с Эли Коэном. Ранее на Украине ожидали, что министр иностранных дел Израиля сначала позвонит Дмитрию Кулебе, но этого не произошло.