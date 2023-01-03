Фигуристка и пермячка Татьяна Тотьмянина после травмы откатала на шоу в родном городе

Фигуристка и пермячка Татьяна Тотьмянина после травмы выступила в родном городе

04 января 2023 в 04:09 Размер текста - 17 +

Татьяна Тотьмянина озвучила, что травмы — привычное дело в спорте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Травма колена не помешала Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Тотьмяниной выступить в ледовом шоу «Пермь 300». Фигуристка травмировала ногу в ноябре во время съемок телепрограммы. «Травма была два месяца назад, съемки были в сжатые сроки, зрителям это показали совсем недавно. Да, полтора месяца у меня были проблемы, я каталась в наколеннике, но сейчас вроде бы колено чувствует себя нормально, все в порядке. Травмы — это для нас привычно», — рассказала Тотьмянина ТАСС. Спортсменке и уроженке Перми 41 год, она завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Турине в парном катании с Максимом Марининым. С 3 по 5 января Чемпион мира и Европы Илья Авербух показывает пермякам ледовое гала-шоу «300 лет Перми» на площади у Театра-Театра. В нем участвуют такие звезды фигурного катания, как Алексей Ягудин, Максим Маринин, а также пермские спортсмены.

Травма колена не помешала Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Тотьмяниной выступить в ледовом шоу «Пермь 300». Фигуристка травмировала ногу в ноябре во время съемок телепрограммы. «Травма была два месяца назад, съемки были в сжатые сроки, зрителям это показали совсем недавно. Да, полтора месяца у меня были проблемы, я каталась в наколеннике, но сейчас вроде бы колено чувствует себя нормально, все в порядке. Травмы — это для нас привычно», — рассказала Тотьмянина ТАСС. Спортсменке и уроженке Перми 41 год, она завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Турине в парном катании с Максимом Марининым. С 3 по 5 января Чемпион мира и Европы Илья Авербух показывает пермякам ледовое гала-шоу «300 лет Перми» на площади у Театра-Театра. В нем участвуют такие звезды фигурного катания, как Алексей Ягудин, Максим Маринин, а также пермские спортсмены.