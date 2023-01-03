03 января 2023
02 января 2023

Фигуристка и пермячка Татьяна Тотьмянина после травмы откатала на шоу в родном городе

Фигуристка и пермячка Татьяна Тотьмянина после травмы выступила в родном городе
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, фигурное катание
Татьяна Тотьмянина озвучила, что травмы — привычное дело в спорте Фото:

Травма колена не помешала Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Тотьмяниной выступить в ледовом шоу «Пермь 300». Фигуристка травмировала ногу в ноябре во время съемок телепрограммы.

«Травма была два месяца назад, съемки были в сжатые сроки, зрителям это показали совсем недавно. Да, полтора месяца у меня были проблемы, я каталась в наколеннике, но сейчас вроде бы колено чувствует себя нормально, все в порядке. Травмы — это для нас привычно», — рассказала Тотьмянина ТАСС.

Спортсменке и уроженке Перми 41 год, она завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Турине в парном катании с Максимом Марининым. С 3 по 5 января Чемпион мира и Европы Илья Авербух показывает пермякам ледовое гала-шоу «300 лет Перми» на площади у Театра-Театра. В нем участвуют такие звезды фигурного катания, как Алексей Ягудин, Максим Маринин, а также пермские спортсмены.

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Травма колена не помешала Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Тотьмяниной выступить в ледовом шоу «Пермь 300». Фигуристка травмировала ногу в ноябре во время съемок телепрограммы. «Травма была два месяца назад, съемки были в сжатые сроки, зрителям это показали совсем недавно. Да, полтора месяца у меня были проблемы, я каталась в наколеннике, но сейчас вроде бы колено чувствует себя нормально, все в порядке. Травмы — это для нас привычно», — рассказала Тотьмянина ТАСС. Спортсменке и уроженке Перми 41 год, она завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Турине в парном катании с Максимом Марининым. С 3 по 5 января Чемпион мира и Европы Илья Авербух показывает пермякам ледовое гала-шоу «300 лет Перми» на площади у Театра-Театра. В нем участвуют такие звезды фигурного катания, как Алексей Ягудин, Максим Маринин, а также пермские спортсмены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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