03 января 2023
02 января 2023
01 января 2023

Власти ХМАО рассказали о главных и необычных достопримечательностях региона. Список

Власти ХМАО предложили посетить необычные достопримечательности региона
© Служба новостей «URA.RU»
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Этнографический музей под открытым небом
Одним из мест, рекомендованных к визиту, стал музей природы и человека Фото:

Музеи под открытым небом, купольный отель, самый большой концертный зал в УрФО и музей коренных народов Севера предлагают власти ХМАО для посещения в новогодние праздники. Соответствующий пост появился в telegram-канале «Югра Z Официально».

«Новогодние каникулы — прекрасная возможность попутешествовать по любимой Югре. Делимся популярными туристическими местами от платформы «Visit Ugra», — сообщается в telegram-канале «Югра Z Официально».

В список мест, которые стоит посетить, вошли:

  • — Музей под открытым небом «Суеват Пауль» в Югорске
  • — Дворец искусств «Нефтяник» в Сургуте
  • — База отдыха «Атмосфера» в Нягани
  • — Культурно-исторический центр в Урае
  • — Русскинский музей природы и человека имени Ядрошникова в Сургутском районе.

Ранее журналисты URA.RU выбрали в четырех городах Югры самые интересные локации, куда точно стоит сходить с детьми на новогодние праздники. В список вошли: самый большой каток тюменской матрешки, резиденция хантыйского Деда Мороза, представление «Щелкунчик» на льду.

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Музеи под открытым небом, купольный отель, самый большой концертный зал в УрФО и музей коренных народов Севера предлагают власти ХМАО для посещения в новогодние праздники. Соответствующий пост появился в telegram-канале «Югра Z Официально». «Новогодние каникулы — прекрасная возможность попутешествовать по любимой Югре. Делимся популярными туристическими местами от платформы «Visit Ugra», — сообщается в telegram-канале «Югра Z Официально». В список мест, которые стоит посетить, вошли: Ранее журналисты URA.RU выбрали в четырех городах Югры самые интересные локации, куда точно стоит сходить с детьми на новогодние праздники. В список вошли: самый большой каток тюменской матрешки, резиденция хантыйского Деда Мороза, представление «Щелкунчик» на льду.
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