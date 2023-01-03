Музеи под открытым небом, купольный отель, самый большой концертный зал в УрФО и музей коренных народов Севера предлагают власти ХМАО для посещения в новогодние праздники. Соответствующий пост появился в telegram-канале «Югра Z Официально».
«Новогодние каникулы — прекрасная возможность попутешествовать по любимой Югре. Делимся популярными туристическими местами от платформы «Visit Ugra», — сообщается в telegram-канале «Югра Z Официально».
В список мест, которые стоит посетить, вошли:
- — Музей под открытым небом «Суеват Пауль» в Югорске
- — Дворец искусств «Нефтяник» в Сургуте
- — База отдыха «Атмосфера» в Нягани
- — Культурно-исторический центр в Урае
- — Русскинский музей природы и человека имени Ядрошникова в Сургутском районе.
Ранее журналисты URA.RU выбрали в четырех городах Югры самые интересные локации, куда точно стоит сходить с детьми на новогодние праздники. В список вошли: самый большой каток тюменской матрешки, резиденция хантыйского Деда Мороза, представление «Щелкунчик» на льду.
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