Новогодние каникулы в ХМАО: куда пойти с детьми

В ХМАО можно выбрать новогодние развлечения по вкусу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Куда отправиться с ребенком в ХМАО, когда Новый год уже отгремел, салаты в холодильнике закончились, а праздничная программа-минимум выполнена? Афиши пестрят анонсами детских спектаклей, новогодних представлений и музейных программ, а на интерактивных картах развлечений так много, что никаких каникул не хватит, если пытаться обойти все. Журналисты URA.RU выбрали в четырех городах Югры самые интересные локации, куда точно стоит сходить с детьми на новогодние праздники.

Сургут. Самый большой каток в Тюменской матрешке

Сургутский каток — самый большой в Тюменской «матрешке» Фото: департамент общественных и внешних связей Сургута

Площадь катка на главной площади Сургута более 8 тысяч квадратных метров. По словам главы города Андрея Филатова, это самый большой уличный каток во всей Тюменской области. На площади работает фуд-корт и прокат коньков, есть зона для переобувания и туалеты. Стоимость катания — 250 рублей, арендовать коньки можно до 550 рублей, а детям до 6 лет вход бесплатный.

Рядом с катком открыт аттракцион для детей и взрослых «тюбинг-кросс», для малышей обустроили лабиринт. До 3 января каток открыт круглосуточно, но морозы могут внести коррективы. Если на улице будет холоднее 25 градусов, то его закроют. По планам организаторов, работать каток будет до весны.

Когалым. «Щелкунчик» на льду

Жителям Югры, которые предпочитают не кататься на коньках сами, а наслаждаться ледовым шоу, стоит съездить в Когалым. Там, в ледовом дворце «Айсберг», 5 января в 14.00 состоится показ «Щелкунчика» — театрализованного представления на льду.

Традиционный новогодний спектакль со сложной хореографией и элементами спортивного катания под музыку Чайковского покажут 60 спортсменов-фигуристов от трех до четырнадцати лет. Посмотреть ледовое шоу можно бесплатно — вход свободный.

Нижневартовск. Резиденция хантыйского Деда Мороза

Резиденция хантыйского Деда Мороза открылась в этнопарке Нижневартовска на «Радуге» Фото: департамент общественных коммуникаций и молодежной политики Нижневартовска

Для любителей национального колорита в Нижневартовске на загородной базе «Радуга» открылась резиденция хантыйских Деда Мороза и Снегурочки. Детей и взрослых познакомят с новогодними обрядами обских угров, научат готовить традиционные обереги и стрелять из лука.

На «Радуге» открыты каток, лыжная трасса, установлены два веревочных парка — для детей и взрослых— и горка с прокатом тюбингов. Можно арендовать спортивный инвентарь или приехать со своим. Полуторачасовая программа в резиденции Деда Мороза с экскурсией и всеми прочими обойдется в 950 рублей. Снять дом можно от 3 190 рублей до 13 090 рублей.

Ханты-Мансийск. Квартирники, чумы, два фуд-фестиваля

Чумовая улица будет работать в археопарке Ханты-Мансийска до 6 января Фото: департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийска

В столице Югры, в районе археопарка, открылась Чумовая улица — семь тематических чумов, в которых дети найдут развлечения по душе. Сделать в айти-чуме собственные этно-стикеры для telegram или игрушку в чуме творчества, научиться играть на национальных инструментах (санквылтапе, нарсьюхе или журавле), потанцевать на этно-дискотеке и поучаствовать в музыкальных батлах или квартирнике — вот далеко не полный список всех запланированных мероприятий.

В отдельном чуме во все дни работы до 6 января будет проходить фестиваль национальной хантыйской кухни. Еще один — уникальный детский гастрономический фестиваль «Югренок» — пройдет 4 января в «резиденции Елки» на Студенческой. Новогоднее меню будут готовить и дегустировать блюда будут дети, а потом детское жюри подведет итоги и выберет лучшего повара.