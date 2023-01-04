04 января 2023
03 января 2023

Челябинцы разобрали билеты на новогодние спектакли

© Служба новостей «URA.RU»
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Предпоказ спектакля «Незнайка на Луне» в ТЮЗе. Екатеринбург, театр, радость, детский спектакль, тюз, детский театр, знайка, костюмы, смирнов валентин
На многие спектакли не осталось свободных мест Фото:

В Челябинске выкупили все имеющиеся билеты на новогодние спектакли. Согласно данным сайта городских зрелищных касс (ГЗК), свободные места кончились как на детские спектакли, так и на взрослые.

«Не осталось мест на балет „Щелкунчик“ в театре оперы и балета им. М.И. Глинки. Также выкупили билеты на музыкальные представления в Театре кукол. Посмотреть новогоднюю комедию „Здравствуй папа, Новый год!“ также получится не у всех, билетов в продаже не осталось», — говорится на сайте ГЗК.

Жители выкупили все места на мюзикл «Волшебник Изумрудного города». Представления будут идти до конца новогодних праздников, но билетов уже не купить.

URA.RU связалось с директором ГЗК Ильей Беловым. Он сообщил, что популярность всех новогодних шоу вполне логична. Людям нравится ощущать атмосферу праздника. В этом году также добавился постпандемийный интерес. Но репертуар челябинских театров позволяет с легкостью его утолить.

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В Челябинске выкупили все имеющиеся билеты на новогодние спектакли. Согласно данным сайта городских зрелищных касс (ГЗК), свободные места кончились как на детские спектакли, так и на взрослые. «Не осталось мест на балет „Щелкунчик“ в театре оперы и балета им. М.И. Глинки. Также выкупили билеты на музыкальные представления в Театре кукол. Посмотреть новогоднюю комедию „Здравствуй папа, Новый год!“ также получится не у всех, билетов в продаже не осталось», — говорится на сайте ГЗК. Жители выкупили все места на мюзикл «Волшебник Изумрудного города». Представления будут идти до конца новогодних праздников, но билетов уже не купить. URA.RU связалось с директором ГЗК Ильей Беловым. Он сообщил, что популярность всех новогодних шоу вполне логична. Людям нравится ощущать атмосферу праздника. В этом году также добавился постпандемийный интерес. Но репертуар челябинских театров позволяет с легкостью его утолить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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