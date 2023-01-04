Челябинцы разобрали билеты на новогодние спектакли

На многие спектакли не осталось свободных мест Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске выкупили все имеющиеся билеты на новогодние спектакли. Согласно данным сайта городских зрелищных касс (ГЗК), свободные места кончились как на детские спектакли, так и на взрослые.

«Не осталось мест на балет „Щелкунчик“ в театре оперы и балета им. М.И. Глинки. Также выкупили билеты на музыкальные представления в Театре кукол. Посмотреть новогоднюю комедию „Здравствуй папа, Новый год!“ также получится не у всех, билетов в продаже не осталось», — говорится на сайте ГЗК.

Жители выкупили все места на мюзикл «Волшебник Изумрудного города». Представления будут идти до конца новогодних праздников, но билетов уже не купить.

URA.RU связалось с директором ГЗК Ильей Беловым. Он сообщил, что популярность всех новогодних шоу вполне логична. Людям нравится ощущать атмосферу праздника. В этом году также добавился постпандемийный интерес. Но репертуар челябинских театров позволяет с легкостью его утолить.