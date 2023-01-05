05 января 2023
04 января 2023

Из свердловских аптек пропал европейский препарат от астмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители области отметили исчезновение с полок аптек аэрозоля «Вентолин» Фото:

Один из наиболее популярных препаратов профилактики бронхиальной астмы «Вентолин» пропал из аптек Лесного (Свердловская область). Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Аэрозоль для ингаляций „Вентолин“ уже пару месяцев невозможно купить в аптеках города. Это фактически „скорая помощь“ при обострении симптомов астмы», — делятся читатели информагентства.

«Препарат производится в ЕС, есть российский аналог, с тем же активным веществом, но он оказывает гораздо меньший терапевтический эффект. Такая статистика существует среди потребителей. Если же это компенсировать количеством принятого, то есть серьезный риск передозировки», — рассказал житель Лесного Андрей.

Корреспондент агентства направил запрос в свердловский Росздравнадзор. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало о дефиците ряда лекарств в ряде городов Свердловской области. Бельгийский препарат для лечения эндокринных заболеваний, а также популярный препарат для лечения коронавируса пропали с полок аптек.

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Один из наиболее популярных препаратов профилактики бронхиальной астмы «Вентолин» пропал из аптек Лесного (Свердловская область). Об этом рассказали читатели URA.RU. «Аэрозоль для ингаляций „Вентолин“ уже пару месяцев невозможно купить в аптеках города. Это фактически „скорая помощь“ при обострении симптомов астмы», — делятся читатели информагентства. «Препарат производится в ЕС, есть российский аналог, с тем же активным веществом, но он оказывает гораздо меньший терапевтический эффект. Такая статистика существует среди потребителей. Если же это компенсировать количеством принятого, то есть серьезный риск передозировки», — рассказал житель Лесного Андрей. Корреспондент агентства направил запрос в свердловский Росздравнадзор. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало о дефиците ряда лекарств в ряде городов Свердловской области. Бельгийский препарат для лечения эндокринных заболеваний, а также популярный препарат для лечения коронавируса пропали с полок аптек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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