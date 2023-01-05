Из свердловских аптек пропал европейский препарат от астмы

Один из наиболее популярных препаратов профилактики бронхиальной астмы «Вентолин» пропал из аптек Лесного (Свердловская область). Об этом рассказали читатели URA.RU.
«Аэрозоль для ингаляций „Вентолин“ уже пару месяцев невозможно купить в аптеках города. Это фактически „скорая помощь“ при обострении симптомов астмы», — делятся читатели информагентства.
«Препарат производится в ЕС, есть российский аналог, с тем же активным веществом, но он оказывает гораздо меньший терапевтический эффект. Такая статистика существует среди потребителей. Если же это компенсировать количеством принятого, то есть серьезный риск передозировки», — рассказал житель Лесного Андрей.
Корреспондент агентства направил запрос в свердловский Росздравнадзор. На момент публикации ответа не поступило.
Ранее URA.RU писало о дефиците ряда лекарств в ряде городов Свердловской области. Бельгийский препарат для лечения эндокринных заболеваний, а также популярный препарат для лечения коронавируса пропали с полок аптек.
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