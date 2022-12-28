Из свердловских аптек пропал популярный препарат от коронавируса

Из свердловских аптек пропал «Ингавирин»

В некоторых аптеках региона нет препарата «Ингавирин» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из самых востребованных противовирусных препаратов стал в дефиците в свердловских аптеках. Речь идет о препарате «Ингавирин». С такой проблемой столкнулись жители Первоуральска и других городов региона. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Ингавирин» включают в группу противовирусных и противовоспалительных средств. Его принимают для предотвращения возникновения простудных заболеваний или для лечения аденовирусной инфекции, гриппа, ОРВИ и COVID-19.

«„Ингавирин“ очень популярный противовирусный препарат. Чаще всего „Ингавирин“ назначают при лечении гриппа, ОРВИ и COVID-19. В аптеках Первоуральска купить препарат не получается. Похожая ситуация часто наблюдается в маленьких городах области», — делятся читатели агентства.

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина (фамилию просила не указывать) заявила, что у «Ингавирина» достаточно аналогов. «Его применяют при гриппе, ОРВИ, простуде. Часто врачи назначают данный препарат для лечения COVID-19. То, что препарата нет в некоторых аптеках, это вовсе не значит, что его нечем заменить. Эти лекарства отпускаются без рецепта, поэтому фармацевт в любой аптеке сможет спокойно предложить аналоги. В конце концов, можно обратиться за консультацией к своему лечащему врачу, который и подберет подходящий аналог», — отметила она.

Показания к применению препарата «Ингавирин»:

При гриппе;

При ОРВИ;

При простуде;

При аденовирусной инфекции;

При ангине;

При парагриппе;

При ротавирусной инфекции;

При коронавирусе.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный Росздравнадзор. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее агентство писало, что препарат из США «Золофт» пропал в аптеках Свердловской области. Подобная ситуация наблюдается с онкологическим препаратом «Гикамтин». Также есть проблемы с противовирусным препаратом «Деринат» и антибиотиком «Флуимуцил».